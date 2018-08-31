Александр Привалов: «Думаю, Шипулин пропустит этот сезон»

В адрес Союза биатлонистов России (СБР) поступила информация от Международного союза биатлонистов (IBU) о нарушении четырьмя российскими биатлонистами антидопинговых правил. По информации ТАСС, в списке четырех нарушителей — олимпийская чемпионка Светлана Слепцова, двукратный олимпийский чемпион Евгений Устюгов, чемпион мира среди юниоров и чемпион Европы Александр Печенкин, чемпион мира среди юниоров 2011 года Александр Чернышов.

Слепцова, Устюгов и Чернышов завершили карьеры, Печенкин не вошел в состав сборной России на новый сезон. СБР намерен провести тщательное разбирательство как в отношении спортсменов, так и в отношении их личных тренеров. О результатах расследования будет сообщено позже.

Эти события происходят незадолго до конгресса IBU, который состоится с 5 по 9 сентября в хорватском Порече. Ранее российские биатлонистки Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова были обвинены в применении допинга в Сочи-2014 и лишены медалей. Позже на основании доклада Ричарда Макларена была дисквалифицирована и Екатерина Глазырина. По итогам этих решений СБР был ограничен в своих правах. 9 сентября на заседании IBU будет решаться вопрос о восстановлении СБР.

В российскую делегацию вошли президент СБР Владимир Драчёв, вице-президент Сергей Чепиков и два ветерана отечественного спорта — 81-летний Виктор Маматов и 85-летний Александр Привалов, которые были приглашены в качестве почетных гостей.

«Известия» попросили двукратного призера Олимпийских игр, бывшего главного тренера сборных СССР и России Александра Привалова прокомментировать появление нового списка подозреваемых в нарушении антидопинговых правил.

— Мне не совсем понятно, почему IBU поднимает эту историю сейчас. Положительные допинг-пробы должны фиксироваться сразу. Если в пробе спортсмена обнаруживается допинг, то его сразу дисквалифицируют, а не ждут много лет. Устюгов давно закончил карьеру — почему, когда он был действующим спортсменом, к нему не было вопросов? То же могу сказать и про Слепцову. Поэтому напрашивается вывод, что такие действия проводятся целенаправленно перед конгрессом IBU. Нас не хотят восстанавливать в правах, поэтому появляются всё новые и новые вбросы, чтобы усугубить ситуацию. Я не знаю, как с этим бороться. Это похоже на политическое решение.

— Вы в любом случае полетите в Хорватию?

— Я с 1968 по 1998 год работал в IBU, у меня там много знакомых. Будем вести разговоры со старыми знакомыми, отстаивать свою позицию. Все-таки у СБР полностью сменилось руководство, сейчас у руля совсем другие люди. И отношения должны выстраиваться по-новому.

— На ваш взгляд, отсутствие Антона Шипулина в списке говорит о том, что он продолжит карьеру?

— Не уверен. Он находится в сложной ситуации и пока не принял итогового решения. Думаю, что этот сезон он пропустит, наберется сил, а в сезоне-2019/20 у него будет возможность вернуться на прежний уровень.

— Как оцениваете его выступление в сезоне-2017/18?

— Последнее время он тренировался отдельно. И это ненормально для нашего вида спорта. Команда должна быть единой, ребята должны тянуться за лидером. А получается так, что его индивидуальные тренировки не привели к результату, а партнеры по сборной и вовсе провалили последние 2–3 сезона. Если он хочет вернуться и показывать результат — надо вернуться в команду. Только в этом случае он может вновь включиться в борьбу за медали самых престижных стартов.

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