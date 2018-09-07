IBU не восстановил в правах Союз биатлонистов России

Международный союз биатлонистов (IBU) не стал восстанавливать в правах Союз биатлонистов России (СБР). Такое решение было принято на 13-м конгрессе IBU в хорватском городе Пореч.

По итогам голосования конгресса 20 членов выступили за восстановление СБР в правах, 29 проголосовали против, сообщает ТАСС. В результате Союз биатлонистов России остается временным членом IBU.

В декабре 2017 года IBU временно ограничил права СБР из-за допинговых нарушений российскими спортсменами. Россия смогла продолжать заявлять спортсменов на старты, но лишилась права голоса на конгрессе IBU, возможности выдвигать кандидатов на выборы в руководящие органы организации и претендовать на проведение международных стартов.

Если бы российскую организацию восстановили в правах, она получила бы право голоса на конгрессе, который пройдет с 5 по 9 сентября. 7 сентября пройдут выборы нового президента IBU.

1 сентября сообщалось, что Международный союз биатлонистов подозревает 65 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил. Об этом рассказал бывший сотрудник портала Inside the Games Ник Батлер, который присоединился к команде немецкого журналиста Хайо Зеппельта, занимающегося антидопинговыми расследованиями в спорте.