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В WikiLeaks вычислили автора скандальной статьи о Трампе

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Автором статьи, опубликованной 5 сентября в газете The New York Times, и повествующей о фактическом саботаже в администрации президента США Дональда Трампа, является мужчина консервативных взглядов. Об этом 6 августа сообщила организация WikiLeaks в Twitter.

Вывод был сделал на основании анализа употребляемых в статье слов.

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С вероятностью 58% речь идет о человеке старшего возраста. На 92% можно утверждать, что автор — консерватор. Вероятность того, что анонимным источником газеты был мужчина –– 66–87%.

Примечательно, что большинство сотрудников администрации Трампа –– это по мужчины старшего возраста из Республиканской партии, которая традиционно придерживается консервативных взглядов.

5 сентября в The New York Times появилась публикация от имени источника в Белом доме, который рассказал о «скрытом сопротивлении» чиновников указам Трампа из-за несогласия с его взглядами.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс назвала статью дискредитирующей президента и призвала издание принести извинения Трампу.

Американские СМИ составили список из 13 возможных источников газеты. Свою причастность к публикации пришлось опровергать вице-президенту Майклу Пенсу, главе Пентагона Джеймсу Мэттису и госсекретарю Майку Помпео.

6 сентября сенатор Рэнд Пол предложил проверить всех сотрудников Белого дома на детекторе лжи.

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