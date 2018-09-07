Сенатор США нашел способ найти автора скандальной статьи для The New York Times

Для поиска анонимного источника газеты The New York Times в администрации США необходимо проверить всех сотрудников Белого дома на детекторе лжи. С таким предложением выступил сенатор Рэнд Пол 6 сентября.

Республиканец отметил, что допрашивать «под присягой и с использованием детектора лжи» необходимо тех, кто обладает доступом к секретным материалам.

«Думаю, что будет приемлемым использовать детектор лжи и спросить людей, общались ли они со СМИ, нарушая политику Белого дома», — цитирует сенатора телеканал CNN.

Пол добавил, что такая практика регулярно применяется в отношении агентов ЦРУ и ФБР.

5 сентября в The New York Times появилась публикация от имени источника в американской администрации, который рассказал о «скрытом сопротивлении» и противодействии чиновников Трампу из-за несогласия с его политикой.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс назвала статью дискредитирующей Трампа и призвала издание принести извинения американского лидеру.

Сам же глава Белого дома и вовсе усомнился в существовании источника, заподозрив газету в дезинформации.

Американские СМИ составили список из 13 человек, которые могли быть причастны к публикации. Среди них — глава Пентагона Джеймс Мэттис, постпред США в ООН Никки Хейли, супруга президента Меланья Трамп, а также его дочь и зять Иванка и Джаред Кушнер.