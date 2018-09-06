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Трамп призвал газету раскрыть имя автора статьи о работе в Белом доме

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Фото: TASS/DPA/Alex Edelman
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Газета The New York Times должна раскрыть данные об авторе статьи, сотруднике американской администрации высокого ранга, который рассказал о «движении сопротивления» в Белом доме. Об этом в среду, 5 сентября, заявил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

«Если трусливый аноним действительно существует, New York Times в целях национальной безопасности должна сейчас же передать его/ее правительству», — заявил глава Белого дома.

При этом он усомнился в его существовании, подозревая издание в дезинформации.

5 сентября The New York Times рассказала со слов анонимного источника в Белом доме, что там существует «движение сопротивления», которое саботирует его решения и наихудшие намерения.

28 августа стало известно, что сотрудники ФБР предоставляли журналистам конфиденциальную информацию, чтобы на основании публикаций требовать разрешения на установление слежки за необходимыми лицами. В частности, утечки касались досье с компрометирующей Трампа информацией.

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