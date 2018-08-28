СМИ рассказали о передаче компрометирующих Трампа данных журналистам от ФБР

Сотрудники ФБР предоставляли журналистам конфиденциальную информацию, чтобы на основании публикаций требовать разрешения на слежку.

По данным телеканала Fox News, об этом заявил в ходе закрытых слушаний спецагент ФБР Джонатан Моффа. Он отметил, что в 2016 году данные методы практиковались при экс-главе ведомства Джеймсе Коми и его заместителе Эндрю Маккейбе.

В частности, утечки касались досье с компрометирующей президента США Дональда Трампа информацией, пишет «Газета.ру». В 2015 году сторонники Демократической партии и противники Трампа наняли исследовательскую фирму для составления негативного досье на будущего главу государства.



