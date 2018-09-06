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Белый дом обвинил The New York Times в дискредитации Трампа

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Фото: TASS/ZUMA/Chan Long Hei
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Газета The New York Times дискредитирует президента США Дональда Трампа и должна принести американскому лидеру извинения. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Мы разочарованы, но не удивлены, что газета решила опубликовать эту жалкую, безрассудную и эгоистичную редакцию. Это очередное дно так называемой «авторитетной газеты», <...> еще один пример согласованных усилий либеральных СМИ по дискредитации президента», — цитирует Сандерс агентство «РИА Новости» 6 сентября.

Днем ранее в издании появилась публикация источника в администрации США, который рассказал о «скрытом сопротивлении» и противодействии чиновников Трампу.

По его мнению, администрация «сделала Америку безопаснее и более процветающей», в то время как глава государства «продолжает причинять ущерб здоровью государства». Самого Трампа источник назвал аморальным.

Сандерс назвала собеседника газеты трусом, который «не ставит страну на первое место», а значит должен уйти в отставку.

Сам же президент США статью назвал трусливой за ее анонимность, а газету — провальной, пишет агентство ТАСС.

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