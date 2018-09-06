Трамп заподозрил свое окружение в заговоре

Президент США Дональд Трамп подозревает большинство своих окружающих, в том числе ближайших союзников, в причастности к утечке данных из Белого дома. Об этом со ссылкой на источники сообщил портал Axios.

По данным издания, Трамп склонен верить в существование заговора в своем окружении. Один из источников утверждает, что в прошлом году президент США носил при себе список имен людей, которые, по его мнению, могли способствовать утечке данных.

Подчеркивается, что некоторые сотрудники Белого дома в прошлом уже признавались порталу в том, что временами Трамп бывает «неуравновешен» и настолько «несообразителен», что это может представлять опасность.

В среду, 5 сентября, газета The New York Times рассказала со слов анонимного источника в Белом доме о существовании «движения сопротивления», которое саботирует решения Трампа. Президент США в ответ потребовал, чтобы газета раскрыла имя источника в целях национальной безопасности.