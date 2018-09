Пенс и Помпео опровергли авторство критической статьи о Трампе

Вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь страны Майк Помпео отрицают, что являются авторами анонимной колонки в The New York Times, в которой критикуется американский президент Дональд Трамп.

5 сентября издание со слов анонимного источника в Белом доме рассказало, что там существует «движение сопротивления» главе государства.

«Вице-президент всегда подписывается под своими обзорными статьями. The New York Times должно быть стыдно, как и человеку, который написал эту ложную, нелогичную и подлую статью», — написал представитель Пенса Джеррод Эйген в микроблоге Twitter.

Помпео тоже не признал свою причастность к материалу в NYT. Он отметил, что автор статьи пытается подорвать администрацию Трампа, сообщает «РИА Новости».



Всего американские СМИ назвали 13 человек, которые могли бы быть авторами анонимной колонки, в том числе юрисконсульт Белого дома Дон Макган, глава Пентагона Джеймс Мэттис, постпред США в ООН Никки Хейли, супруга Меланья Трамп, дочь и зять президента Иванка и Джаред Кушнер.

После публикации Белый дом обвинил газету в дискредитации американского лидера и призвал извиниться перед Трампом. Сам американский лидер назвал анонимного журналиста трусливым и призвал издание раскрыть данные об авторе статьи в «целях национальной безопасности».

Отношения Трампа и ведущих СМИ страны сложились непростыми со времен избирательной президентской кампании. В основном издания публикуют о нем материалы, негативно освещающие его деятельность. Президент, в свою очередь, обвиняет журналистов в пропаганде и публикации фальшивых новостей. В июле он заявил, что The New York Times и The Washington Post ждет крах и банкротство через семь лет.