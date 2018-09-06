Прямой эфир

Бывший мэр Йошкар-Олы получил 10 лет колонии

0
Фото: marimedia.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Городской суд Йошкар-Олы приговорил бывшего мэра города Павла Плотникова к 10 годам колонии и 17 млн рублей штрафа.

Как сообщает ТАСС, экс-градоначальнику запретили в течение пяти лет занимать руководящие должности в государственных органах и органах местного самоуправления.

По версии следствия, в июне 2014 года Плотников, занимавший тогда пост председателя одного из комитетов администрации города, получил от предпринимателя взятку квартирой стоимостью 4 млн рублей. За это он обещал оказать ему содействие в коммерческой деятельности.

Плотников возглавлял Йошкар-Олу с 31 октября 2014 года. 25 ноября 2015 года депутаты городского собрания Йошкар-Олы уволили Плотникова с должности мэра за нарушение законодательства о коррупции.

В мае сообщалось, что бывший мэр Тамбова Юрий Рогачев получил два года лишения свободы условно по обвинению в превышении должностных полномочий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мэра Оренбурга Арапова арестовали на два месяца по делу о взятке
В Миассе не нашлось кандидатов на должность мэра

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017