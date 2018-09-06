Бывший мэр Йошкар-Олы получил 10 лет колонии

Городской суд Йошкар-Олы приговорил бывшего мэра города Павла Плотникова к 10 годам колонии и 17 млн рублей штрафа.

Как сообщает ТАСС, экс-градоначальнику запретили в течение пяти лет занимать руководящие должности в государственных органах и органах местного самоуправления.

По версии следствия, в июне 2014 года Плотников, занимавший тогда пост председателя одного из комитетов администрации города, получил от предпринимателя взятку квартирой стоимостью 4 млн рублей. За это он обещал оказать ему содействие в коммерческой деятельности.

Плотников возглавлял Йошкар-Олу с 31 октября 2014 года. 25 ноября 2015 года депутаты городского собрания Йошкар-Олы уволили Плотникова с должности мэра за нарушение законодательства о коррупции.

В мае сообщалось, что бывший мэр Тамбова Юрий Рогачев получил два года лишения свободы условно по обвинению в превышении должностных полномочий.