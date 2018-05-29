Бывший мэр Тамбова получил условный срок за злоупотребления на посту

Суд вынес приговор экс-мэру Тамбова Юрию Рогачеву, обвиняемому в очередном превышении должностных полномочий. Он получил наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

Свою вину Рогачев признал полностью. Он незаконно передал в собственность Евгении Чащиной под ИЖС земельный участок площадью 2 тыс. кв. м. Как отмечает ИА «Абирег», в конце 2017 года Юрий Рогачев получил условный срок за злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог при строительстве дорог в Знаменском районе. На посту главы района он подписал документы по контрактам на фиктивные работы на сумму более 117 млн рублей.

Напомним, бывшего вице-мэра Великого Новгорода Вадима Фадеева приговорили к 11 годам колонии строгого режима за совращение несовершеннолетних. По версии следствия, обвиняемый в течение нескольких лет размещал на фейковой странице в соцсети видеоролики с детской порнографией. Кроме того, с 2014 по 2016 год Фадеев вступал в переписку с мальчиками и совершил действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних собеседников.