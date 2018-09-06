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РЕН ТВ устроит бесплатный концерт в центре Москвы

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Фото: Depositphotos
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Телеканал РЕН ТВ при поддержке правительства Москвы проведет бесплатный концерт для жителей и гостей столицы в честь празднования Дня города.

Как сообщается в пресс-релизе, поступившем iz.ru, 9 сентября на Охотном Ряду, в центре Москвы, выступят российские музыканты, а телеведущие Игорь Прокопенко, Олег Шишкин и Владимир Щеглов расскажут о главных блокбастерах нового телесезона. В числе исполнителей, которые примут участие в концерте, будут «Манго-Манго», «Конец Фильма», «Запрещенные Барабанщики», «Приключения Электроников», «Город 312», Александр Ф. Скляр и группа «Ва-Банкъ», Вадим Степанцов и «Бах Компот», а также Найк Борзов.

Отмечается, что гости мероприятия первыми смогут оценить новое оформление РЕН ТВ во внеэфирной среде. Его главной темой стали искры и огонь.

Телеканал уже не первый раз участвует в мероприятиях по случаю Дня города. В прошлом году концерт на Манежной площади собрал десятки тысяч человек.

Летом 2018 года средняя доля просмотра РЕН ТВ составила рекордные 6,6% в целевой возрастной аудитории «Все 25–54». По данным исследовательской компании Mediascope, это лучший результат лета за все годы вещания телеканала.

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