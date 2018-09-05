Тайфун «Джеби» обрушился на Сахалин
Мощнейший за последние 25 лет тайфун обрушился на Сахалин: ветер штормовой силы повредил крыши зданий, рекламные щиты и остановки общественного транспорта.
«Джеби» пришел на остров с юга и принес ураган с проливными дождями. РЕН ТВ передает, что жители города Макарово остались без питьевой воды, а 4 тыс. человек в нескольких районах Сахалинской области лишились электричества.
В аэропорту Южно-Сахалинска задержаны 13 рейсов, а прилетающие самолеты не могут приземлиться и уходят на запасной аэродром во Владивостоке.
В школах Южно-Сахалинска из соображений безопасности отменили занятия.
В Советской Гавани (Хабаровский край) ввели из-за тайфуна режим чрезвычайной ситуации, пострадали школа и детский сад.
Тайфун «Джеби» прошелся по территории Японии и стал самым мощным в стране за последние 25 лет. Погибло не менее 11 человек, еще порядка 600 пострадали. Наибольший ущерб нанесен префектурам Осака, Киото и Хего.