Тайфун «Джеби» обрушился на Сахалин

Мощнейший за последние 25 лет тайфун обрушился на Сахалин: ветер штормовой силы повредил крыши зданий, рекламные щиты и остановки общественного транспорта.

«Джеби» пришел на остров с юга и принес ураган с проливными дождями. РЕН ТВ передает, что жители города Макарово остались без питьевой воды, а 4 тыс. человек в нескольких районах Сахалинской области лишились электричества.

В аэропорту Южно-Сахалинска задержаны 13 рейсов, а прилетающие самолеты не могут приземлиться и уходят на запасной аэродром во Владивостоке.

В школах Южно-Сахалинска из соображений безопасности отменили занятия.

В Советской Гавани (Хабаровский край) ввели из-за тайфуна режим чрезвычайной ситуации, пострадали школа и детский сад.

02_Тайфун Джеби_2018-09-04T025630Z_107784570_RC1A9F1D8500_RTRMADP_3_ASIA-STORM-JEBI Во вторник, 4 сентября, на Японию обрушился тайфун «Джеби» — самый мощный с 1993 года. Уже к вечеру стало известно, что из-за тайфуна погибли как минимум шесть человек, больше 150 пострадали. Повреждены были здания и автомагистрали. Последствия удара стихии — в галерее портала iz.ru Фото: REUTERS/Kyodo 03_Тайфун Джеби_2018-09-05T054738Z_1099612746_RC1F64163300_RTRMADP_3_ASIA-STORM-JEBI Сгоревшие машины на искусственном острове в районе крупного японского города Нисиномия вскоре после того, как на него обрушился тайфун Фото: REUTERS/Kyodo 04_Тайфун Джеби_2018-09-05T054814Z_2966676_RC1307F0CBD0_RTRMADP_3_ASIA-STORM-JEBI Этот мост, ведущий к международному аэропорту Кансаи, был поврежден из-за столкновения с танкером водоизмещением 2,5 тыс. т, который потерял управление из-за сильнейшего ветра Фото: REUTERS/Kyodo 05_Тайфун Джеби_TASS_28712996 Даже в столице страны Токио пешеходам с трудом удавалось сопротивляться сильному ветру, сопровождавшемуся дождем Фото: TASS/Epa/Kimimasa Mayama 06_Тайфун Джеби_2018-09-04T100113Z_644720416_RC1A3DE04940_RTRMADP_3_ASIA-STORM-JEBI В районе города Осака ветер достигал такой силы, что, по свидетельствам очевидцев, просто разбрасывал машины Фото: REUTERS/Kyodo 07_Тайфун Джеби_2018-09-05T053610Z_1060989902_RC1C50240840_RTRMADP_3_ASIA-STORM-JEBI Сильнее всего пострадал международный аэропорт Кансай в Осаке. Волны затопили взлетно-посадочную полосу и самолетную стоянку в местном международном аэропорту Кансай. Пассажиров в город и в соседние аэропорты перевозили специальные автобусы Фото: REUTERS/Kyodo 08_Тайфун Джеби_2018-09-04T100200Z_1772049576_RC1D061F9850_RTRMADP_3_ASIA-STORM-JEBI Кроме того, на улицах Осаки из строя вышло несколько тысяч светофоров, всего в стране без света остаются около 1,2 млн жителей Фото: REUTERS/Kyodo 09_Тайфун Джеби_2018-09-04T100837Z_1502854482_RC1FC16DEB20_RTRMADP_3_ASIA-STORM-JEBI Сотни людей были заблокированы из-за непогоды в загородных районах — например, почти 150 школьников не могли выбраться из летнего лагеря под Киото из-за разрушенной дороги Фото: REUTERS/Kyodo 10_Тайфун Джеби_2018-09-05T005239Z_492592457_RC16F24E5280_RTRMADP_3_ASIA-STORM-JEBI Залитая водой территория международного аэропорта Кансай. Когда он сможет полностью восстановить свою работу, пока неясно Фото: REUTERS/Kyodo

Тайфун «Джеби» прошелся по территории Японии и стал самым мощным в стране за последние 25 лет. Погибло не менее 11 человек, еще порядка 600 пострадали. Наибольший ущерб нанесен префектурам Осака, Киото и Хего.