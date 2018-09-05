В Баку прокомментировали отказ дзюдоистов из Армении приехать на ЧМ

Правительство Азербайджана гарантировало безопасность дзюдоистам Армении на чемпионате мира в Баку с 20 по 27 сентября. Об этом 5 сентября сообщил министр спорта республики Азад Рагимов.

Он объяснил, что письма о полной гарантии безопасности и визовой поддержке со стороны государства были высланы в Международную федерацию дзюдо и Европейский союз дзюдо.

«Мы выполнили все обязанности, и почему сейчас происходит эта ситуация, совершенно непонятно», — приводит слова министра ТАСС.

Он напомнил, что когда армянские спортсмены и тренеры последний раз посещали Азербайджан в рамках Европейских игр в Баку, они остались всем довольны.

Ранее днем сборная Армении по дзюдо отказалась от участия в чемпионате мира. В министерстве спорта и по делам молодежи республики объяснили это решение тем, что Баку отказался предоставить гарантии безопасности делегации республики.

Напряженность в отношениях двух стран возникла из-за Нагорного Карабаха — административно-территориального образования, расположенного в Закавказье между государствами. Соглашение о прекращении военных действий в зоне конфликта в Карабахе было достигнуто между Баку и Ереваном 12 мая 1994 года.

Ситуация обострилась в апреле 2016 года. Минобороны Азербайджана заявляло об обстрелах со стороны Армении. В свою очередь, армянское военное ведомство сообщало о «наступательных действиях» с азербайджанской стороны.