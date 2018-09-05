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Эрдоган заявил о важности сотрудничества Турции и РФ по Идлибу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Сотрудничество России и Турции является очень важным в свете возможной военной операции сирийской армии в провинции Идлиб. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Там 3,5 млн человек. <...> Если в Идлибе полетят ракеты, то погибнет много людей, и первым местом, куда направится поток беженцев, будет Турция. На данный момент очень важно сотрудничество с Россией», — цитирует Эрдогана RT 5 сентября.

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Турецкий лидер выразил надежду, что данный вопрос будет поднят в ходе саммита Россия–Турция–Иран 7 сентября в Тегеране и стороны смогут «предотвратить действия сирийского режима».

2 сентября глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что власти планируют освободить Идлиб от террористов, несмотря на угрозы со стороны США — в Вашингтоне возможное проведение военных операций в провинции назвали путем эскалации конфликта.

Ранее 4 сентября глава Белого дома Дональд Трамп назвал возможное наступление «безрассудным нападением» и призвал сирийские власти не «атаковать Идлиб».

Идлиб — единственный крупный регион Сирии, который остается подконтрольным незаконным вооруженным формированиям. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться боевики с семьями, отказавшиеся примириться и добровольно сложить оружие.

25 августа Минобороны РФ предупредило о подготовке США и их союзниками нового удара по Сирии под предлогом якобы применения сирийскими властями химоружия. Именно с этой целью в Персидский залив был направлен американский эсминец The Sullivans с 56 крылатыми ракетами. 

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