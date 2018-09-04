СМИ сообщили об авиаударах по Идлибу

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удары по жилым районам и позициям вооруженной оппозиции в сирийской провинции Идлиб. Об этом во вторник, 4 сентября, сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на представителей вооруженной сирийской оппозиции.

«Три российских истребителя, поднявшихся в воздух с авиабазы Хмеймим, нанесли 20 ударов», — пишет агентство.

Уточняется, что удары были нанесены по западу Идлиба и северу провинции Хама. Информации о погибших и раненых нет. Официального подтверждения данной информации также нет.

В конце августа в Минобороны РФ предупредили о возможной провокации с использованием химоружия в Сирии боевиками «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в России), которой намерены воспользоваться США для оправдания своих последующих атак в арабской республике.

В США неоднократно бездоказательно обвиняли сирийские власти в применении химоружия, после чего бомбили территорию САР. Обвинения строились на основе материалов спонсируемой Вашингтоном неправительственной организации «Белые каски». Россия доказывала, что химатаки носили постановочный характер.