«Бастионы» прикроют «Рубежи» в Арктике

Военные усилят защиту Арктики. Командование Северного флота до конца года развернет на острове Котельном батарею сверхзвуковых береговых ракетных комплексов «Бастион». Они способны поражать наземные и морские цели в радиусе 600 км. Новые комплексы сменили устаревшие установки «Рубеж», которых на флоте больше не осталось. Эксперты отмечают, что с таким усилением тактическая группа Северного флота на Новосибирских островах сможет эффективно контролировать и защищать Севморпуть.

Батарея береговых ракетных комплексов «Бастион» до конца года приступит к боевой службе на острове Котельный, сообщили «Известиям» в Минобороны. Котельный — самый крупный в архипелаге Новосибирских островов, расположенных между морем Лаптевых и Восточно-Сибирским морем. «Бастионы» заменили устаревшие комплексы «Рубеж», которые планово снимали с вооружения все последние годы. Как отметили в военном ведомстве, «Рубежи» на острове Котельный были последними, которые еще оставались в Вооруженных силах.

Военную базу на Котельном начали строить в 2015 году, вскоре после создания оперативно-стратегического командования «Север». В состав 99-й тактической группы, размещенной на этих суровых берегах, входят, помимо ракетной, батарея ЗРПК «Панцирь-С», а также подразделения материально-технического обеспечения, радиотехнические и др.

Батарея на Котельном — не первое подразделение с «Бастионами», находящееся в распоряжении арктического командования. Ранее такие установки заступили на боевую службу в составе береговой ракетно-артиллерийской бригады в Мурманской области. Дальность пуска «Бастионов», которым в зарубежных армиях еще не нашли противодействия, составляет порядка 600 км. В итоге российскими средствами «простреливаются» как западные прилегающие к российским берегам районы океана, так и восточные.

Батарея «Рубежей», которая отправляется на покой, состояла из двух пусковых установок. Штатная структура подразделений, вооруженных «Бастионами», не раскрывается, но вряд ли количество комплексов превышает 3–4 единицы. Однако даже их хватит, чтобы гарантированно потопить группы кораблей таких классов, как эсминец или фрегат, отметил президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов. А авианосцев, способных действовать в арктических широтах, нет даже у США.

— Новосибирские острова занимают выгодное стратегическое положение, — пояснил эксперт «Известиям». — Тот, кто контролирует их, контролирует Северный морской путь. А за пределами радиуса действия «Бастионов», в том числе в районе вечных льдов, работает морская авиация, которая сегодня возрождается. Авиация противной стороны хорошо поражается МиГ-31 и другими нашими истребителями.

Но главное на сегодняшний день предназначение «Бастионов», несущих службу на границе северных морей, — это обозначение российского присутствия на этих землях, отметил генерал-полковник Ивашов. ВМФ демонстрирует всем желающим оспорить российские полярные владения готовность защищать северные территории страны и наличие самых современных средств.

Ранее «Известия» сообщали, что полное перевооружение береговых войск российского ВМФ завершится к 2021 году. По плану флот ежегодно получает по четыре береговых ракетных комплекса «Бал» и «Бастион», которые идут на смену устаревшим БРК «Редут» и «Рубеж». К настоящему времени «Бал» и «Бастион» имеются уже на всех российских флотах. Кроме того, формируются новые дивизионы, и береговые ракетные полки превращаются в новые полноценные бригады.