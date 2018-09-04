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Подросток утонул при попытке переплыть реку в Ставрополье

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Спасатели несколько дней искали тело утонувшего подростка в Ставропольском крае. 15-летний мальчик пытался переплыть реку.

Трагедия произошла в Невинномысске в месте слияния рек Зеленчук и Кубань. Пятеро подростков хотели переплыть на другой берег. Один из мальчиков утонул. Отдыхающие вызвали спасателей, они искали тело 15-летнего мальчика в течение нескольких дней. Об этом сообщает NewsTracker.

Об обнаружении погибшего сообщили охранники городской плотины. Тело подростка спасатели передали полицейским.

Ранее сообщалось об утонувшем в Татарстане рыбаке. Мужчина с другом выплыл на резиновой лодке на реку Каму. Винты мотора зацепились за сачок, лодку закрутило, местные жители оказались в воде без спасательных жилетов.

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