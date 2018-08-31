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Подросток утонул в реке Кума на Ставрополье

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В селе Солдато-Александровское Ставропольского края на реке Кума утонул 12-летний мальчик. Тело ребенка нашли на глубине 6 м.

Как сообщает пресс-служба противопожарной и аварийно-спасательной службы края, в среду, 29 августа, к родителям подростка прибежали его знакомые и сообщили, что мальчика унесла река. Выяснилось, что компания ребят спрыгивала с берега и скатывались по руслу реки, в месте, где она разделялась на две заводи. Погибшему мальчику не получилось повернуть в спокойную заводь и его унесло течением.

Родители самостоятельно разыскивали мальчика в течение часа, но безуспешно. После этого они обратились к спасателям. Прибывшие на место водолазы приступили к поискам утром, так как проводить работы в темное время суток запрещено, сообщает NewsTracker.

При нулевой видимости они обнаружили тело на глубине 6 м. Его передали правоохранительным органам. Проводится проверка.

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