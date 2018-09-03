Выпавший из лодки рыбак утонул в Татарстане

Спасатели достали из воды тело 60-летнего рыбака в Татарстане. Мужчина упал в воду, когда лодку закрутило.

Резиновую лодку на реке Каме заметил очевидец. Уцепившись за борт, рядом плавал рыбак. Он рассказал, что выплыл на лодке вместе с товарищем. Во время рыбалки винты мотора зацепились за сачок, лодку закрутило, рыбаки оказались в воде. При этом мужчины были без спасательных жилетов.

Тело второго рыбака обнаружили в 20 м от берега, сообщает ИА «Татар-информ».

Ранее сообщалось, что в Иркутской области рыбак погиб при опрокидывании гребной лодки из-за неправильного распределения людей и груза.