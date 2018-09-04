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Адвокат Учителя прокомментировал новый иск против «Матильды»

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Адвокат Константин Добрынин, представляющий интересы режиссера Алексея Учителя, пока не ознакомился с судебным иском, автор которого требует уничтожить копии фильма «Матильда», удалить их из интернета и выплатить ему компенсацию морального вреда от произведения в размере 1 млн рублей. По словам юриста, он и не горит желанием это делать, но «похоже, придется».

Адвокат рассказал телеканалу «78», что оценивает поступивший иск как «некое забавное «эхо войны». Если автор иска Руслан Алиев хочет войти в историю как Герострат — это, по словам Добрынина, «его право».

«Пожалуйста, может, хоть так о нем кто-то узнает. Что тут еще можно комментировать. Осень, кому-то захотелось немножко славы», — подчеркнул он. Юрист уточнил, что с точки зрения права обсуждать иск бессмысленно.

Житель Екатеринбурга Руслан Алиев направил в петербургский суд иск с требованием уничтожить копии фильма «Матильда» и выплатить ему компенсацию морального вреда в 1 млн рублей. Как сообщает «Фонтанка», он считает, что рассмотрение фильма можно приравнять к популяризации порнографии. Адвокат Евгений Белканов, представляющий интересы заявителя, пояснил, что Алиев воспринимает критику Николая Второго как обращенную к нему лично. Он апеллирует к ст. 152 Гражданского кодекса, которая предусматривает по требованию заинтересованных лиц защиту чести, достоинства и деловой репутации гражданина после его смерти.

Белканов подчеркнул, что его доверитель смотрел фильм, прежде чем составить мнение.

По информации издания, Алиев — воцерковленный боксер из Екатеринбурга. Представляется именем Сергий, полученным при крещении. Автор исторического проекта «Император Николай II. Переосмысление истории: от осознания к покаянию и возрождению», учредитель интернет-ресурса «Первый международный позитивный портал».

Фильм «Матильда» рассказывает об отношениях цесаревича Николая, будущего императора, с балериной Матильдой Кшесинской. Еще до премьеры картины против нее активно выступала депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она утверждала, что фильм оскорбляет чувства верующих и память императора.

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