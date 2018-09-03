Артем Клименко: «У меня еще будет возможность попасть в NBA»

Сборная России продолжает подготовку к двум матчам квалификации чемпионата мира – 2019 с командами Чехии и Болгарии. В отсутствие Тимофея Мозгова роль основного центрового будет выполнять новичок УНИКСа Артем Клименко. Воспитанник саратовского баскетбола стал регулярно вызываться в сборную и с каждым разом становится всё полезнее для национальной команды.

В интервью «Известиям» 24-летний центровой рассказал о предстоящем Кубке имени Кондрашина и Белова, переходе в УНИКС и своих перспективах вновь обратить на себя внимание скаутов клубов NBA.

— Летом вы играли за сборную, а затем сменили клуб и занимались переездом в Казань. Удалось немного отдохнуть?

— Да, отдыха вполне хватило. С «Автодором» мы не смогли пробиться в «Финал четырех» Единой лиги, поэтому мой отпуск начался в начале июня. Время с середины июня по начало июля я провел в сборной, а потом отдыхал еще полтора месяца. Так что я полон сил и очень хочу провести хороший сезон в клубе и помочь сборной в отборочных матчах квалификации.

— Совсем скоро вам предстоит играть против одного из лучших центровых Европы — Яна Веселы. Готовы к дуэли с чешским баскетболистом?

— Мы только собрались и еще не разбирали игру наших будущих соперников. Но еще есть время, чтобы подготовиться к игре с предстоящими оппонентами. В этом нам поможет участие в Кубке Кондрашина и Белова в Санкт-Петербурге (турнир с участием сборных России, Польши и Израиля пройдет с 6 по 8 сентября). После него будет понимание, как мы готовы физически и насколько хороши наши командные взаимодействия. Думаю, что всё нормально. В этом отборочном цикле нам постоянно не хватает кого-то из лидеров, но Сергей Базаревич находит им замены, меняет подход к игре.

— У вас прибавляется уверенности с каждым приездом в сборную?

— Безусловно, это драгоценный опыт. Мне не довелось поиграть в юниорских сборных, поэтому приходится наверстывать всё в национальной команде. Порой бывает сложно, но я много работаю над собой, тренируюсь каждый день. Поэтому приезд в сборную — это прежде всего возможность доказать самому себе, что я достоин находиться здесь.

— Как проходит ваша адаптация в УНИКСе?

— Я уже был в этом клубе, знаю структуру и цели команды. Успел познакомиться с тренерским штабом и персоналом команды. Но не более того, потому что надо было уезжать на сборы национальной команды.

— Какие цели поставили перед собой в казанском клубе?

— Заслужить доверие тренера и находиться как можно больше времени на площадке. Это моя главная задача. Я хочу быть полезным для команды.

— Не грустно было покидать «Автодор», где вы провели так много лет?

— Баскетбол один, а клубов много. Так сложились обстоятельства, что мне пришлось покинуть саратовскую команду. Немного сожалею, что уезжаю из своего, можно сказать, родного города. Я провел здесь много времени, и у меня остались только самые теплые воспоминания. Но теперь у меня новый клуб, и меня ждет знакомство с Казанью. Уверен, что я получу от этого удовольствие. При этом моя семья остается в Саратове, и большую часть отпуска я буду находиться там.

— Президент «Автодора» Владимир Родионов в интервью «Известиям» сказал, что вы ему как сын. Благодарны ему за всестороннюю помощь?

— Конечно, благодарен. Всему, что я умею в баскетболе, меня научили в «Автодоре». В этом огромная заслуга Владимира Родионова и тренеров, под руководством которых я выступал в Саратове.

— В 2014 году вы выставляли свою кандидатуру на драфт NBA, но не были выбраны. Как думаете, у вас еще будет возможность попасть в лучшую лигу мира?

— Мне 24 года. У меня еще будет возможность попасть в NBA. Но пока у меня есть контракт с УНИКСом, я думаю только о выступлении за казанцев.

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