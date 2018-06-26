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Виктор Хряпа готов к новому вызову

Агент титулованного баскетболиста Вадим Михалевский заявил, что экс-капитан ЦСКА пока не намерен заканчивать карьеру
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Капитан ПБК ЦСКА Виктор Хряпа покидает команду. Московский клуб воспользовался опцией выхода из контракта 35-летнего форварда.

По словам президента армейцев Андрея Ватутина, ЦСКА готов предложить своему многолетнему лидеру возможность попробовать себя на ином поприще — стать управленцем или тренером. Однако официальный представитель баскетболиста Вадим Михалевский заявил, что он намерен продолжить игровую карьеру.

— Виктор получил статус свободного агента, и мы уже начали заниматься поисками новой команды, — сообщил «Известиям» Вадим Михалевский. — Вариант окончания карьеры пока не обсуждается. Он готов играть на самом высоком уровне. Посмотрим, какие будут предложения и устроят ли они моего клиента.

Не исключено, что Виктор Хряпа продолжит карьеру в одном из ведущих российских клубов.

— Не секрет, что игрока на позицию четвертого номера сейчас ищут «Локомотив-Кубань», «Зенит» и УНИКС, — продолжил Вадим Михалевский. — Всё возможно. Виктор Хряпа — один из самых авторитетных игроков российского баскетбола, человек, способный стать лидером команды и на паркете, и в раздевалке.

Виктор Хряпа дебютировал в ЦСКА в 2002 году. В армейский клуб он перешел из саратовского «Автодора», где постигал азы баскетбола под руководством заслуженного тренера России Владимира Родионова.

После удачного старта в московском клубе форвард принял решение выставить свою кандидатуру на драфт NBA-2004 и в 22 года дебютировал в лучшей лиге мира в составе «Портленда». В своем втором сезоне в NBA он стал игроком стартовой пятерки «Трэйл Блэйзерс» — в 53 матчах из 69 россиянин появлялся на паркете с первых минут. Летом 2006 года «Портленд» обменял игрока в «Чикаго Буллс». Там Виктор Хряпа отыграл еще два сезона, а в феврале 2008 года вернулся в ЦСКА.

В первом же сезоне после возвращения он помог команде выиграть Евролигу, а с начала сезона-2009/10 баскетболист носил звание капитана команды.

В составе армейцев Виктор Хряпа провел 611 матчей (лидер за всю историю клуба), из которых 422 — в стартовом составе. В среднем форвард набирал 6,8 очка, делал 5,2 подбора, 2,6 передачи, 1,2 перехвата и 0,7 блок-шота за 20,7 игровой минуты. В составе ЦСКА баскетболист выиграл два титула чемпиона Евролиги, 13 чемпионатов России и семь раз становился победителем Единой лиги ВТБ. Он был выбран в первую (2009/10) и вторую (2012/13, 2013/14) символические пятерки Евролиги, а также признавался лучшим игроком защитного плана Евролиги (2009/10), MVP плей-офф Единой лиги ВТБ (2013) и плей-офф ПБЛ (2010/11). Бронзовая статуя форварда установлена в фойе новой станции метро «ЦСКА».

В составе сборной России Виктор Хряпа стал победителем Евробаскета-2007 и помог команде завоевать бронзу Олимпийских игр-2012.

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