Джамар Смит: «Сделаю всё, чтобы вернуть Евролигу в Казань»

В нынешнем сезоне УНИКС показал отличный результат в Единой лиге ВТБ. Казанцы дважды оступились в матчах с ЦСКА, но при этом обыграли все остальные команды, включая своих прямых конкурентов — «Зенит», «Локо» и «Химки». Причем, в отличие от этих клубов, состав УНИКСа сложно назвать звездным. Димитрис Прифтис собрал в клубе талантливых и не слишком раскрученных игроков, которые в итоге стали частью командного механизма.

Самым ярким баскетболистом в составе казанцев стоит признать Джамара Смита. В системе Димитриса Прифтиса 31-летний американец смог сполна раскрыть свой снайперский талант. По итогам регулярного чемпионата он оказался в числе лучших как по количеству точных трехочковых (3-е место — 2,58 в среднем за матч), так и по проценту их реализации (6-е место — 47,7%). Причем защитник был одинаково эффективен и в бросках с места, и с ведения, и после выбеганий из-под заслонов.

В итоге Джамар Смит был признан лучшим шестым игроком Единой лиги («джокер», усиливающий игру со скамейки запасных) и на прошлой неделе продлил контракт с казанским клубом до конца сезона 2019/20. В интервью «Известиям» баскетболист рассказал о своей любви к Казани, дружбе со Стефаном Ласме и игроке, на которого он равняется.

— Рады, что остаетесь в Казани еще на два года?

— Безусловно. Я очень полюбил этот город. Казань — это мегаполис, в котором не ощущается суета, нет пробок и шума, всё очень комфортно и уютно. Моя семья очень довольна этим городом, и можно сказать, что мы чувствуем себя здесь как дома. То же самое могу сказать и про мою команду. В УНИКСе собрался великолепный коллектив, и я очень рад, что продолжу быть его частью. Уверен, что в следующем году мы сможем выступить еще лучше. Со своей стороны сделаю всё возможное, чтобы вернуть Евролигу в Казань.

— Позвольте поздравить вас с получением награды лучшему шестому игроку сезона. Что для вас значит этот приз?

— Это невероятное чувство! Но самое важное в этой истории, что тренерский штаб, руководство УНИКСа и все мои партнеры по команде верили в меня. Без их доверия, иногда даже интуитивного, я бы не получил этот приз. Смело и откровенно скажу, что частица каждого из перечисленных мною людей есть в этой награде.

— Какими качествами должен обладать баскетболист, чтобы получить приз лучшему шестому игроку? В чем особенность этой номинации?

— Сложный вопрос. Это уже мой второй подобный приз (в сезоне 2014/15 Смит стал лучшим шестым игроком чемпионата Франции. — «Известия»). Видимо, во мне есть что-то, что помогает усиливать игру в ходе встречи. Например, я точно понимаю, что, выходя со скамейки, надо поддерживать высокий ритм игры, а может, и ускорять его. Очень часто приходится играть в защите против игрока стартовой пятерки соперника, что также не очень просто. В любом случае мне нравится моя роль, которая, как выясняется, приносит пользу команде.

— Кто еще из игроков Единой лиги мог бы претендовать на этот приз?

— Я безумно уважаю и ценю Кайла Курича из «Зенита». Уверен, он с легкостью мог бы получить эту награду. То, что он привносит в игру своей команды со скамейки, сложно описать словами.

— А в истории мирового баскетбола?

— Очевидно, что Джамал Кроуфорд (защитник «Миннесоты», лучший шестой игрок NBA 2010, 2014 и 2016 годов. — «Известия»). Можно сказать, что он — мой баскетбольный кумир.

— Что вас привлекает в его игре?

— Мне нравится, что он в любой ситуации играет на победу. Он не обращает внимания на то, какая минута игры идет и какой счет на табло. Он всегда действует на пределе возможностей. Это очень ценное качество.

— Вы поддерживаете с ним отношения?

— Нет, но думаю, что, если я разучу его знаменитые движения, мы обязательно встретимся (смеется).

— Можно ли сказать, что прошедший сезон был удачным для УНИКСа?

— У меня двоякие чувства. С одной стороны, мы заняли второе место по итогам регулярного чемпионата. Плюс к этому у нас был ряд очень классных по всем показателям игр в Еврокубке. Отмечу, что все составные части клуба работают как единый механизм, в чем явная заслуга президента Евгения Богачева. Ну и самое главное — нас любят в Казани. Но с другой стороны, мы не смогли завоевать путевку в Евролигу, и от этого есть неприятный осадок.

— В Казани вас часто узнают на улицах?

— Я бы так не сказал. Я не самая медийная личность.

— А кого из команды узнают чаще всего?

— Вне конкуренции Хоаким Колом. Его знают практически все.

— А из российских игроков?

— Россиян узнают практически везде и всегда. Даже сложно кого-то выделить.

— С кем из иностранных игроков в России вы общаетесь больше всего?

— Со Стефаном Ласме. Мы дружим еще с тех пор, когда вместе играли в Лиге развития NBA. Жаль, что он покинул УНИКС. Мне будет его не хватать, но это спорт. Желаю ему успехов в «Панатинаикосе».

— Удается посмотреть матчи чемпионата мира по футболу, который проходит в России?

— Только хайлайт. Разница во времени, конечно, не дает мне насладиться прямыми трансляциями (сейчас Смит находится в США. — «Известия»).

— За кого переживаете?

— О, я всегда болею за «андердогов». Видимо, я прекрасно понимаю состояние команд и игроков, на которых никто не ставит или не воспринимает в качестве фаворитов. Вероятно, в течение своей жизни и карьеры я часто попадал в такие ситуации.

— Кто ваш любимый футболист?

— Я фанат Лео Месси. Важно понимать, что мы видим только внешнюю сторону его работы над собой. Весь его труд остается за кадром. Он — великий игрок.

— Считаете, что он сильнее Криштиану Роналду?

— Ну, я не такой большой специалист в футболе, но могу сказать, что это очень сложный выбор. Это как сравнить Майкла Джордана и Леброна Джеймса. Неважно, кто будет первым, а кто вторым. Они оба — великие.

— На ваш взгляд, Джеймс Харден заслуженно получил награду самому ценному игроку (MVP) регулярного чемпионата NBA?

— Полностью согласен с этим выбором.

— Бен Симмонс — лучший новичок…

— Я бы отдал этот приз Доновану Митчеллу (защитник «Юты». — «Известия»). Я вообще думаю, что через несколько лет он будет одним из лучших игроков во всей Лиге. Во всяком случае, всё на это указывает.

— Вы смотрите какую-то еще американскую лигу, кроме NBA?

— Нет. Помимо NBA я смотрю очень много европейского баскетбола: Евролигу, Еврокубок, Лигу чемпионов. Всё время вне семьи я посвящаю баскетболу. Это моя работа и моя жизнь.

— Что вы хотели бы пожелать российским болельщикам?

— Любите баскетбол, где бы вы ни находились. Поддерживайте свои команды и игроков в любой ситуации, это им очень помогает. У баскетбола в России отличное будущее.

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