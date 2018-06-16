Кайл Курич: «Считал Россию хоккейной страной, но я ошибался»

Защитник Кайл Курич провел выдающийся первый сезон в «Зените». Американский баскетболист стал настоящим лидером команды, показав великолепную статистику в Единой лиге ВТБ (16,4 очка в среднем за игру - 7-й показатель в турнире) и в Еврокубке (15,3 очка - 8-е место). Перфоманс 28-летнего снайпера позволил петербургскому клубу завоевать бронзовые медали Единой лиги - за первую половину встречи он набрал 23 очка, отправив игроков УНИКСа в тяжелый нокдаун.

В интервью «Известиям» Кайл Курич рассказал о прошедшем сезоне, планах на отпуск и своих впечатлениях от чемпионата мира по футболу, который в 2018 году впервые проходит в России.

— Позвольте поздравить вас с бронзовой медалью Единой лиги. Что для вас значит это достижение?

— Спасибо за поздравление - оно вдвойне приятнее после того, через что мы прошли в течение сезона. Наших игроков преследовали травмы, а простые игры закончились еще до нового года. Буквально в каждом матче нам приходилось играть на максимуме возможностей, поэтому очень приятно закончить год именно на такой мажорной ноте.

— До «Финала четырех» вы настраивались на матч за третье место или все-таки надеялись обыграть ЦСКА в полуфинале?

— Ну, конечно, никто не хотел отдавать победу армейцам просто так. Но на данном этапе они были непобедимы, поймав отличный кураж в первой половине встречи. Плюс, всегда тяжело обыгрывать соперника у них дома. В матче за бронзу уже мы вели всю игру и не дали сопернику догнать себя.

— Какой момент стал переломным в матче с УНИКСом?

— Тут надо в целом выделить первую четверть, которую мы провели практически идеально на обоих концах площадки.

— За кого вы болели в финале?

— Ни за кого не болел, но знал, что «Химкам» будет очень сложно обыграть ЦСКА. Так и получилось.

— С кем из иностранцев, играющих в Единой Лиге, вы общаетесь?

— Очень с немногими. В основном, это американцы из «Зенита». Стараемся общаться, как только появляется возможность.

— Нандо де Коло получил титул Самого ценного игрока (MVP) Единой Лиги. Вы согласны с таким решением?

— Вероятно, все-таки он - лучший игрок лучшей команды по итогам сезона.

— Форвард УНИКСа Джамар Смит, получивший приз как лучший шестой игрок, сказал, что именно вы заслуживаете эту награду. Как вам такое мнение?

— Мне приятно это слышать. Что касается Джамара, то он провел прекрасный сезон, да и в матче за третье место отлично смотрелся. Считаю, что Смит справедливо получил свой приз, с чем я его и поздравляю.

— Собираетесь смотреть матчи чемпионата мира по футболу?

— Да, мы с женой ходили на матч Марокко – Иран, так как моя жена – иранка. К сожалению, больше не пойдем. После этого мы отправляемся на отдых в Турцию и в США. В целом, хочу сказать, что нам очень понравилась организация матча и та праздничная атмосфера, которая царит на улицах Санкт-Петербурга. Желаю России провести прекрасный чемпионат мира.

— Будете болеть еще за кого-то, кроме сборной Ирана?

— Нет, я не имею предпочтений в футболе - ни среди сборных, ни среди игроков. Так же, как и в НБА, я всегда люблю смотреть за лучшими.

— Кто заслужил награду MVP регулярного чемпионата NBA?

— Скажу, что Джеймс Харден, но Леброн Джеймс есть Леброн Леброн Джеймс. Он тоже, безусловно, достоин этого звания.

— Лучший новичок?

— Донован Митчелл («Юта»). Вне всякого сомнения. Парень провел просто феерический сезон.

— Самый прогрессирующий игрок сезона?

— Так-так-так... Это Яннис Адетокумбо («Милуоки»).

— Как это? В этом году он среди лучших.

— Да. Ну, тогда давайте другого. Вероятно, это Виктор Оладипо («Индиана»).

— Лучший тренер?

— Стив Керр («Голден Стэйт»).

— На ваш взгляд, Единая Лига изменилась за прошедший сезон?

— Мне говорили, что в прошлом году первые пять команд значительно выделялись на фоне остальных. В этом году поражение можно было потерпеть от любого коллектива, что придало большей интриги чемпионату. Это стало большим прогрессом.

— Вы - популярный человек на улицах Санкт-Петербурга?

— Нет, я очень умело маскируюсь.

— А кто самый узнаваемый персонаж из вашей команды?

— Сергей Карасев и Дрю Гордон.

— Свои студенческие годы вы провели в команде «Луисвилль Кардиналс». Что сейчас там происходит - с учетом сообщений про огромные денежные выплаты игрокам? Известно, что следователи изучают документы, которые свидетельствует о нарушениях правил более чем в 20 университетах. Агентство Энди Миллера ASM Sports якобы выплачивало перспективным школьным и университетским игрокам десятки тысяч долларов — в этом списке такие известные баскетболисты, как Деннис Смит, Бэм Адебайо, Маркелл Фульц, Кайл Кузма и Малкольм Брогдон...

— Я считаю, что Леброн Джеймс прав, когда говорит, что студентам надо платить. Поймите, у нас, когда мы были студентами, не было времени на то, чтобы работать и зарабатывать деньги. А наши стипендии были очень маленькими, мы получали 300 долларов в месяц. По 10 долларов в день. Это очень мало, этих денег даже не хватало на еду. Если бы не моя семья (спасибо им еще раз), не знаю, что бы я делал. Поэтому я считаю, что студентам надо платить. Ну или доплачивать.

— А какой потолок выплат вы предлагаете?

— Конечно, я мог бы сказать 10 тыс. долларов в месяц, но понимаю, что это очень много. Думаю, что две-три тыс. в месяц было бы нормально.

— Вам не кажется, что принципиальное правило НСАА таким образом будет разрушено?

— Что поделать, НСАА нуждается в реформах.

— Ваше пожелание всем российским болельщикам баскетбола?

— Я провел первый год в России, которую считал хоккейной страной, но признаюсь, что я ошибался. У вас очень популярен футбол и на баскетбольные матчи частенько собирался полный зал. После этого сезона я хотел бы поблагодарить всех болельщиков, которых было предостаточно, за поддержку и хотел бы разделить с ними все наши победы.

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