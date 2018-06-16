Кайл Курич: «Считал Россию хоккейной страной, но я ошибался»
Защитник Кайл Курич провел выдающийся первый сезон в «Зените». Американский баскетболист стал настоящим лидером команды, показав великолепную статистику в Единой лиге ВТБ (16,4 очка в среднем за игру - 7-й показатель в турнире) и в Еврокубке (15,3 очка - 8-е место). Перфоманс 28-летнего снайпера позволил петербургскому клубу завоевать бронзовые медали Единой лиги - за первую половину встречи он набрал 23 очка, отправив игроков УНИКСа в тяжелый нокдаун.
В интервью «Известиям» Кайл Курич рассказал о прошедшем сезоне, планах на отпуск и своих впечатлениях от чемпионата мира по футболу, который в 2018 году впервые проходит в России.
— Позвольте поздравить вас с бронзовой медалью Единой лиги. Что для вас значит это достижение?
— Спасибо за поздравление - оно вдвойне приятнее после того, через что мы прошли в течение сезона. Наших игроков преследовали травмы, а простые игры закончились еще до нового года. Буквально в каждом матче нам приходилось играть на максимуме возможностей, поэтому очень приятно закончить год именно на такой мажорной ноте.
— До «Финала четырех» вы настраивались на матч за третье место или все-таки надеялись обыграть ЦСКА в полуфинале?
— Ну, конечно, никто не хотел отдавать победу армейцам просто так. Но на данном этапе они были непобедимы, поймав отличный кураж в первой половине встречи. Плюс, всегда тяжело обыгрывать соперника у них дома. В матче за бронзу уже мы вели всю игру и не дали сопернику догнать себя.
— Какой момент стал переломным в матче с УНИКСом?
— Тут надо в целом выделить первую четверть, которую мы провели практически идеально на обоих концах площадки.
— За кого вы болели в финале?
— Ни за кого не болел, но знал, что «Химкам» будет очень сложно обыграть ЦСКА. Так и получилось.
— С кем из иностранцев, играющих в Единой Лиге, вы общаетесь?
— Очень с немногими. В основном, это американцы из «Зенита». Стараемся общаться, как только появляется возможность.
— Нандо де Коло получил титул Самого ценного игрока (MVP) Единой Лиги. Вы согласны с таким решением?
— Вероятно, все-таки он - лучший игрок лучшей команды по итогам сезона.
— Форвард УНИКСа Джамар Смит, получивший приз как лучший шестой игрок, сказал, что именно вы заслуживаете эту награду. Как вам такое мнение?
— Мне приятно это слышать. Что касается Джамара, то он провел прекрасный сезон, да и в матче за третье место отлично смотрелся. Считаю, что Смит справедливо получил свой приз, с чем я его и поздравляю.
— Собираетесь смотреть матчи чемпионата мира по футболу?
— Да, мы с женой ходили на матч Марокко – Иран, так как моя жена – иранка. К сожалению, больше не пойдем. После этого мы отправляемся на отдых в Турцию и в США. В целом, хочу сказать, что нам очень понравилась организация матча и та праздничная атмосфера, которая царит на улицах Санкт-Петербурга. Желаю России провести прекрасный чемпионат мира.
— Будете болеть еще за кого-то, кроме сборной Ирана?
— Нет, я не имею предпочтений в футболе - ни среди сборных, ни среди игроков. Так же, как и в НБА, я всегда люблю смотреть за лучшими.
— Кто заслужил награду MVP регулярного чемпионата NBA?
— Скажу, что Джеймс Харден, но Леброн Джеймс есть Леброн Леброн Джеймс. Он тоже, безусловно, достоин этого звания.
— Лучший новичок?
— Донован Митчелл («Юта»). Вне всякого сомнения. Парень провел просто феерический сезон.
— Самый прогрессирующий игрок сезона?
— Так-так-так... Это Яннис Адетокумбо («Милуоки»).
— Как это? В этом году он среди лучших.
— Да. Ну, тогда давайте другого. Вероятно, это Виктор Оладипо («Индиана»).
— Лучший тренер?
— Стив Керр («Голден Стэйт»).
— На ваш взгляд, Единая Лига изменилась за прошедший сезон?
— Мне говорили, что в прошлом году первые пять команд значительно выделялись на фоне остальных. В этом году поражение можно было потерпеть от любого коллектива, что придало большей интриги чемпионату. Это стало большим прогрессом.
— Вы - популярный человек на улицах Санкт-Петербурга?
— Нет, я очень умело маскируюсь.
— А кто самый узнаваемый персонаж из вашей команды?
— Сергей Карасев и Дрю Гордон.
— Свои студенческие годы вы провели в команде «Луисвилль Кардиналс». Что сейчас там происходит - с учетом сообщений про огромные денежные выплаты игрокам? Известно, что следователи изучают документы, которые свидетельствует о нарушениях правил более чем в 20 университетах. Агентство Энди Миллера ASM Sports якобы выплачивало перспективным школьным и университетским игрокам десятки тысяч долларов — в этом списке такие известные баскетболисты, как Деннис Смит, Бэм Адебайо, Маркелл Фульц, Кайл Кузма и Малкольм Брогдон...
— Я считаю, что Леброн Джеймс прав, когда говорит, что студентам надо платить. Поймите, у нас, когда мы были студентами, не было времени на то, чтобы работать и зарабатывать деньги. А наши стипендии были очень маленькими, мы получали 300 долларов в месяц. По 10 долларов в день. Это очень мало, этих денег даже не хватало на еду. Если бы не моя семья (спасибо им еще раз), не знаю, что бы я делал. Поэтому я считаю, что студентам надо платить. Ну или доплачивать.
— А какой потолок выплат вы предлагаете?
— Конечно, я мог бы сказать 10 тыс. долларов в месяц, но понимаю, что это очень много. Думаю, что две-три тыс. в месяц было бы нормально.
— Вам не кажется, что принципиальное правило НСАА таким образом будет разрушено?
— Что поделать, НСАА нуждается в реформах.
— Ваше пожелание всем российским болельщикам баскетбола?
— Я провел первый год в России, которую считал хоккейной страной, но признаюсь, что я ошибался. У вас очень популярен футбол и на баскетбольные матчи частенько собирался полный зал. После этого сезона я хотел бы поблагодарить всех болельщиков, которых было предостаточно, за поддержку и хотел бы разделить с ними все наши победы.
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