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Вахтанг Кикабидзе попал в больницу

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Актер Вахтанг Кикабидзе попал в больницу. Об этом он сам рассказал журналистам, когда те поинтересовались, пойдет ли он на похороны народного артиста СССР и депутата Госдумы Иосифа Кобзона 2 сентября.

«Никто не приглашал на похороны. Я сейчас лежу в больнице», — сказал Кикабидзе журналистам радиостанции «Говорит Москва».

Других подробностей о своем состоянии он не сообщил.

О смерти Иосифа Кобзона стало известно 30 августа. Артист умер на 81-м году жизни. Более 10 лет он боролся с онкологическим заболеванием. Прощание с ним состоится 2 сентября, похоронят его на Востряковском кладбище.

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