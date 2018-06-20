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Вахтанг Кикабидзе рассказал о ненависти к СССР

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Грузинский артист Вахтанг Кикабидзе обрадовался, когда СССР распался. Об этом он рассказал в интервью Deutsche Welle.

«Очень обрадовался. Даже стол накрыл. Ребята сидели, гуляли и очень сильно напились тогда, я помню», — рассказал Кикабидзе. «Это, конечно, был шок, но мы уже чувствовали, что это должно произойти. Но всё равно, когда ты в этом котле варишься всю жизнь с детства, представить трудно, что такую огромную махину можно так разнести в пух и прах», — пояснил он.

«Я ненавижу герб Советского Союза, серп и молот. Это же надо было, какие мозги должны были быть у нас, чтобы такой герб страны придумать. Это всё было связано с, извините за выражение, хреновой жизнью этой огромной страны», — заявил Кикабидзе. При этом, по его словам, в СССР «люди друг друга больше уважали».

«Духовность была. Мы даже не задумывались, почему, но мы знали, что мы обязаны в этой стране жить. Но раз, допустим, один таджик, другой еврей, третий... они должны все-таки друг друга уважать. Мы так росли», — рассказал актер.

На вопрос, можно ли было назвать его антисоветчиком, Кикабидзе ответил, что никогда не состоял в комсомоле и партии. По его словам, он видел в КГБ досье на себя с пометкой «любит рассказывать антисоветские анекдоты».

В 2008 году, после «пятидневной войны», Кикабидзе прекратил концертную деятельность в России. Он также отказался от ордена Дружбы, которым был награжден летом того же года.

Вахтанг (Буба) Кикабидзе родился в Тбилиси в 1938 году. Получил известность как певец, позже начал сниматься в кино. Самыми известными стали роли в фильмах Георгия Данелии «Не горюй» и «Мимино». Снял два фильма в качестве режиссера. Лауреат Государственной премии СССР (1978).

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