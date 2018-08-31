Опубликованы расшифровки бесед Ельцина с Клинтоном о Путине

На сайте библиотеки Билла Клинтона появились расшифровки телефонных переговоров 42-го американского президента со своим российским коллегой Борисом Ельциным. Как следует из записей, глава Кремля лично рассказал о выборе своим преемником Владимира Путина.

Известно, что беседа состоялась 8 сентября в 1999 года. Ельцин отметил, что долго думал на тем, кто может в 2000 году возглавить страну.

«В конце концов я наткнулся на него, это Путин», — сообщил он Клинтону.

Ельцин также выразил уверенность, что россияне поддержат нового лидера, уточняет «РИА Новости». В ноябре 1999 года в очередном разговоре с Клинтоном он заявил, что собирается в отставку и отметил, что уверен в победе выбранного им кандидата.

Первый президент России Борис Ельцин скончался 23 апреля 2007 года. В апреле 2018 года на «Аллее правителей» в Москве установили его бюст. Скульптором монумента выступил Зураб Церетели.