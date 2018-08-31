Прямой эфир

Опубликованы расшифровки бесед Ельцина с Клинтоном о Путине

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На сайте библиотеки Билла Клинтона появились расшифровки телефонных переговоров 42-го американского президента со своим российским коллегой Борисом Ельциным. Как следует из записей, глава Кремля лично рассказал о выборе своим преемником Владимира Путина.

Известно, что беседа состоялась 8 сентября в 1999 года. Ельцин отметил, что долго думал на тем, кто может в 2000 году возглавить страну.

«В конце концов я наткнулся на него, это Путин», — сообщил он Клинтону.

Ельцин также выразил уверенность, что россияне поддержат нового лидера, уточняет «РИА Новости». В ноябре 1999 года в очередном разговоре с Клинтоном он заявил, что собирается в отставку и отметил, что уверен в победе выбранного им кандидата.

Первый президент России Борис Ельцин скончался 23 апреля 2007 года. В апреле 2018 года на «Аллее правителей» в Москве установили его бюст. Скульптором монумента выступил Зураб Церетели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В 1999 году Ельцин говорил Клинтону о выборе Путина в качестве преемника
«Ельцинский» борт прослужит еще два года

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017