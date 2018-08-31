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В 1999 году Ельцин говорил Клинтону о выборе Путина в качестве преемника

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Фото: ТАСС/Сергей Величкин, Владимир Родионов
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В сентябре 1999 года первый президент России Борис Ельцин лично говорил американскому коллеге Биллу Клинтону, что выбрал Владимира Путина в качестве преемника. Информация появилась в расшифровке телефонных переговоров лидеров России и США, опубликованных на сайте библиотеки Билла Клинтона.

По словам Ельцина, он долго не мог найти человека, который бы смог стать президентом России в 2000 году, пока не наткнулся на Путина. Он изучил его биографию, связи, интересы и понял, что он надежный, обстоятельный и общительный человек, пишет «РИА Новости».

Кроме того, первый российский президент был уверен, что народ поддержит Путина на выборах. В ноябре 1999 года в очередном разговоре с Клинтоном Ельцин заявил, что собирается в отставку и отметил, что уверен в победе выбранного им кандидата.

Первый президент России Борис Ельцин скончался 23 апреля 2007 года. В апреле 2018 года на «Аллее правителей» в Москве установили его бюст. Скульптором монумента выступил Зураб Церетели.

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