Армия КНР успешно испытала второй китайский авианосец

Армия КНР успешно провела морские испытания второго китайского авианосца, заявил представитель министерства обороны страны У Цянь. По его словам, все мероприятия прошли безопасно и штатно, достигнув поставленных целей.

Как пишет газета Global Times, тесты проходили без летательных аппаратов. Их целью была проверка двигателей, систем связи, навигации, а также другого оборудования. Истребители и вертолеты примут участие в следующих испытаниях. Передать корабль на вооружение планируют в начале следующего года.

Это первый китайский авианосец, который был построен силами национальной промышленности. Он сконструирован и собран по типу своего предшественника — корабля «Ляонин», который достраивали на базе бывшего советского тяжелого авианесущего крейсера «Варяг».

В середине апреля стало известно, что баллистическая ракета средней дальности нового поколения поступила на вооружение в ракетные войска Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Она способна нести как обычную, так и ядерную боеголовку.