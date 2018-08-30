Прямой эфир

Армия КНР успешно испытала второй китайский авианосец

0
Фото: REUTERS/Stringer
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Армия КНР успешно провела морские испытания второго китайского авианосца, заявил представитель министерства обороны страны У Цянь. По его словам, все мероприятия прошли безопасно и штатно, достигнув поставленных целей.

Как пишет газета Global Times, тесты проходили без летательных аппаратов. Их целью была проверка двигателей, систем связи, навигации, а также другого оборудования. Истребители и вертолеты примут участие в следующих испытаниях. Передать корабль на вооружение планируют в начале следующего года.

Это первый китайский авианосец, который был построен силами национальной промышленности. Он сконструирован и собран по типу своего предшественника — корабля «Ляонин», который достраивали на базе бывшего советского тяжелого авианесущего крейсера «Варяг».

В середине апреля стало известно, что баллистическая ракета средней дальности нового поколения поступила на вооружение в ракетные войска Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Она способна нести как обычную, так и ядерную боеголовку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Китай опроверг сообщения о строительстве военной базы в Афганистане
Сделано в Китае: первый ракетный крейсер вышел в море
На что способен головной корабль проекта 055

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017