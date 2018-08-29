Китай опроверг сообщения о строительстве военной базы в Афганистане
Министерство иностранных дел Китая опровергло информацию о строительстве военной тренировочной базы в Ваханском коридоре в восточной афганской провинции Бадахшан.
С официальным опровержением внешнеполитическое ведомство выступило 29 августа, сообщает «РИА Новости».
«Эти сообщения не соответствуют действительности», — заявил официальный представитель министерства Хуа Чуньин.
Ранее днем газета South China Morning Post написала о том, что Китай начал строительство базы в рамках сотрудничества с властями Афганистана в борьбе с терроризмом.
По информации издания, Пекин планировал перебросить на место как минимум один батальон с вооружением и оборудованием для учебной подготовки афганских специалистов.