Китай опроверг сообщения о строительстве военной базы в Афганистане

Министерство иностранных дел Китая опровергло информацию о строительстве военной тренировочной базы в Ваханском коридоре в восточной афганской провинции Бадахшан.

С официальным опровержением внешнеполитическое ведомство выступило 29 августа, сообщает «РИА Новости».

«Эти сообщения не соответствуют действительности», — заявил официальный представитель министерства Хуа Чуньин.

Ранее днем газета South China Morning Post написала о том, что Китай начал строительство базы в рамках сотрудничества с властями Афганистана в борьбе с терроризмом.

По информации издания, Пекин планировал перебросить на место как минимум один батальон с вооружением и оборудованием для учебной подготовки афганских специалистов.