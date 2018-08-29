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Китай опроверг сообщения о строительстве военной базы в Афганистане

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Michael Runkel
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Министерство иностранных дел Китая опровергло информацию о строительстве военной тренировочной базы в Ваханском коридоре в восточной афганской провинции Бадахшан.

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С официальным опровержением внешнеполитическое ведомство выступило 29 августа, сообщает «РИА Новости».

«Эти сообщения не соответствуют действительности», — заявил официальный представитель министерства Хуа Чуньин.

Ранее днем газета South China Morning Post написала о том, что Китай начал строительство базы в рамках сотрудничества с властями Афганистана в борьбе с терроризмом.

По информации издания, Пекин планировал перебросить на место как минимум один батальон с вооружением и оборудованием для учебной подготовки афганских специалистов.

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