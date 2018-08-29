Курс ЦБ
$
Газета
Приложения
Главное
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Прямой эфир
/

Сделано в Китае: первый ракетный крейсер вышел в море

На что способен головной корабль проекта 055
Фото: gov.cn
Главный слайд
Начало статьи
Сделано в Китае: первый ракетный крейсер вышел в море
2018-08-28 19:01:08">
2018-08-28 19:01:08
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В КНР начались заводские ходовые испытания головного корабля проекта 055. Китай классифицирует его как «эсминец 10000-тонного класса». За пределами КНР многие военные эксперты предпочитают называть этот корабль ракетным крейсером. Портал iz.ru  изучил перспективы нового китайского проекта.

Китай начал новые испытания первого собственного авианосца

Очень большой корабль

Разумеется, это не авианосец — полное водоизмещение корабля проекта 055, по разным данным, составляет 12–13 тыс. т. Но среди современных неавианесущих боевых кораблей он сразу вошел в тройку: крупнее «Наньчана» (так называется головной корабль проекта 055) в мире сейчас только американские эсминцы типа «Замволт» и советские/российские атомные крейсера проекта 1144.

Корабль имеет вполне внушительный «джентльменский набор» вооружения и оборудования. Основу его огневой мощи составляют ракеты в вертикальных пусковых установках. В общей сложности «Наньчан» и однотипные ему корабли могут нести в ВПУ 112 ракет разных типов, включая зенитные HHQ-9, противокорабельные YJ-18 и предназначенные для уничтожения наземных целей CJ-10, а также противолодочные ракеты-торпеды. Для самообороны «на последнем рубеже» корабль имеет зенитную артиллерийскую установку H/PJ-14, а также несет 24 зенитные ракеты ближнего боя HQ-10. Как и подавляющее большинство современных крупных кораблей, проект 055 оснащен универсальной артсистемой — в данном случае в этой роли выступает 130-мм орудие H/PJ-38, способное как обстреливать воздушные цели, так и работать по морским и береговым объектам.

корабль

Спуск на воду эсминца проекта 055

Фото: gov.cn

Для борьбы с подводными лодками проект 055 имеет ангар на два средних вертолета. Мощность энергетической установки составляет 112 мегаватт, скорость полного хода — 30 узлов, дальность плавания экономическим ходом — 5 тыс. морских миль.

Проект 055 имеет разнообразное радиоэлектронное и гидроакустическое оборудование, включая РЛС с фазированными антенными решетками, системы радиоэлектронной борьбы, погружную и буксируемую гидроакустические станции.

Гостевая палуба
Немного об использовании чужих авианосцев

Учитывая тенденции развития ВМС НОАК, можно предположить, что корабли проекта 055 рассматриваются в двух основных качествах — как основа эскорта для перспективных китайских авианосцев, а также как ядро самостоятельных ударных групп, действующих совместно с авианосным соединением или в отрыве от него как в мирное, так и в военное время.

Сколько надо для счастья?

Предположительно, КНР намеревается построить восемь кораблей проекта 055. В сочетании с 21 эсминцем проектов 052B/C/D и многочисленным флотом фрегатов и корветов, который в перспективе приблизится к сотне единиц, это позволит сформировать крупнейший в Азии надводный флот, уступающий только ВМС США. При этом, учитывая глобальные амбиции США и необходимость держать значительную часть ВМС в других регионах мира, Китай может получить и превосходство в силах на «своем» театре — в западной части Тихого океана.

китай флот

Совместные учения ВМФ РФ и ВМС НОАК

Фото: Global Look Press/Zha Chunming

Это превосходство в случае любого возможного локального конфликта в регионе будет ставить США перед выбором — либо согласиться с весьма вероятным поражением своих союзников, либо втягиваться в масштабный конфликт, чреватый полноценной войной.

Китайская помощь
Зачем России покупать боевые корабли у КНР

В обычной обстановке мирного времени большой флот позволит Китаю надежно контролировать коммуникации в Юго-Восточной Азии и Индийском океане, обеспечивая безопасность собственной торговли с Африкой и странами Ближнего Востока, а также при необходимости отправлять внушительные силы в зоны локальных конфликтов.

Ключевые соперники

Среди непосредственных оппонентов Китая на Тихом океане, помимо США, можно выделить ВМС Японии, Южной Кореи и Австралии. Однако в настоящее время ВМС Китая уже превосходят флоты всех этих трех стран вместе взятых как по числу кораблей, так и по разнообразию и техническим характеристикам вооружения. И фактически без американской поддержки эти страны, обладающие довольно серьезными по меркам государств второго эшелона вооруженными силами, не могут ничего противопоставить китайскому военно-морскому потенциалу.

ВМС Австралия

Универсальный десантный корабль "Аделаида" австралийского Королевского флота

Фото: Global Look Press/Hugh Peterswald/Pacific Press

В Индийском океане основным соперником ВМС НОАК являются военно-морские силы Индии, и если еще 10 лет назад эксперты в заочном сравнении безоговорочно ставили индийский флот на первое место в сравнении с китайским, то сейчас ответ глубоко неочевиден. Китай уже превосходит Индию по числу боевых кораблей основных классов, а с завершением строительства эсминцев проекта 052D, крейсеров проекта 052 и второго авианосца получит и весомое качественное превосходство. Вероятность прямого военного столкновения Индии и Китая сегодня не слишком высока — в том числе благодаря дипломатическим шагам обеих стран навстречу друг другу, но очевидно, что растущие военно-морские возможности Китая серьезно подкрепляют китайскую же дипломатию.

«Адмирал Кузнецов» станет цифровым и всепогодным
Новая система управления посадкой позволит палубной авиации летать практически в любых условиях

Аналоги и будущее

Наиболее близким аналогом китайских кораблей проекта 055 на сегодня являются американские крейсера типа «Тикондерога», чуть меньшие по размерам, но несущие несколько больший боезапас — 122 шахты в УВП против 112 у проекта 055. В составе ВМС США находятся 22 корабля этого типа, вошедшие в состав флота в 1980–1990-х годах. В настоящее время часть кораблей этого типа прошла модернизацию для использования в составе системы противоракетной обороны США. Кроме того, «Тикондероги» также активно используются в составе авианосных ударных групп, и в качестве кораблей ПВО, и для уничтожения наземных целей крылатыми ракетами типа «Томагавк».

крейсер

Крейсер типа «Тикондерога» (на переднем плане)

Фото: Global Look Press/Matt Brown/U.S. Navy

В США неоднократно поднимался вопрос о строительстве новых крейсеров на замену «Тикондерога», однако решение не проходило — в основном по финансовым причинам. Вполне возможно, что ввод первых китайских крейсеров в строй вновь сделает эти планы актуальными, и тогда будет интересно посмотреть уже на следующий ход Китая.

По мнению некоторых специалистов, КНР может перейти к строительству еще более крупных ракетных кораблей, соответствующих уже российским атомным крейсерам проекта 1144. Во всяком случае, учитывая обстоятельность Пекина в строительстве флота и последовательное развитие проектов боевых кораблей от простого к сложному, эта задача выглядит вполне решаемой для второй половины 2020-х годов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
С опозданием на 10 лет
Какие вертолетоносцы получит ВМФ России
Авианосец для Дели
Смогут ли США потеснить Россию на индийском рынке

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017