СК проводит проверку после смерти новорожденного в роддоме в Ижевске

Следователи Удмуртии проводят проверку информации о внутриутробной смерти ребенка, которая появилась в некоторых СМИ. По этим данным, трагедия произошла 11 августа в роддоме № 2 в Ижевске.

Как уточняет ИА «Сусанин», беременная наблюдалась в Увинской районной центральной больнице. Оттуда ее госпитализировали в роддом. На следующий день ребенок умер в утробе матери.

Правоохранительные органы намерены установить обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет дана оценка действиям врачей и качеству помощи, оказанной пациентке.

В Брянске около года расследуют дело о смерти 11 младенцев в перинатальном центре. В следственных органах говорят, что следствие затянулось из-за того, что потерпевшие потребовали проведения повторной экспертизы не на территории Брянской области.