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Девятимесячная девочка умерла от инфекции в Ставрополье

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Уголовное дело возбуждено в Ставропольском крае после смерти младенца от инфекции. Мама девятимесячной девочки обращалась за медицинской помощью, но спасти ребенка не удалось.

По данным правоохранительных органов, женщина не раз сообщала врачам о болезненном состоянии своей дочери. Жительница Новоалександровского района обращалась как в местную больницу, так и в краевую детскую клиническую больницу. Девочка скончалась дома 28 июня. По результатам экспертизы причиной смерти стала инфекция. Об этом пишет NewsTracker.

Следственный комитет по факту смерти младенца возбудил уголовное дело. Следователи проверят действия врачей обеих больниц.

Ранее сообщалось о гибели двухмесячной девочки в Удмуртии из-за передозировки кофеином. За малышкой следила ее старшая сестра. Она положила девочке в рот печенье и всыпала три ложки растворимого кофе, чтобы успокоить от плача.

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