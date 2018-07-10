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В Совфеде заявили о зачистке в ЛНР и ДНР в случае принятия предложения Порошенко

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о необходимости «опечатать» границу с Россией, разместив миротворцев ООН на всей территории Донбасса, включая приграничные районы. Подобное размещение приведет к уничтожению всех, кто выступил на стороне самопровозглашенных республик, считает сенатор.

По словам Джабарова, Россия никогда не примет и никогда в жизни не позволит, чтобы миротворцы стояли на границе между непризнанными республиками и РФ.

«Гениальное» заявление господина Порошенко. Как только граница будет запечатана, его батальон «Азов» начнет зачистку территорий ЛНР и ДНР, уничтожение всех тех, кто выступал на стороне республик», — цитирует парламентария НСН.

Джабаров подчеркнул, что миротворцы должны стоять на линии разграничения между вооруженными силами Украины (ВСУ) и силами самообороны ЛНР и ДНР.

«А всё остальное от лукавого», — заключил он.

Накануне писатель Захар Прилепин объявил об уходе с поста заместителя командира батальона армии ДНР из-за большого количества «зависших и нерешаемых дел».

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