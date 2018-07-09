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Порошенко призвал «запечатать» границу с Россией миротворцами ООН

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Фото: РИА Новости/Михаил Палинчак
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Россия должна согласиться на размещение миротворцев ООН на всей территории Донбасса, включая приграничные районы. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко после переговоров с руководством ЕС в Брюсселе.

По словам Порошенко, единственный путь изменить ситуацию в регионе — «запечатать» неконтролируемую часть границы и обеспечить выполнение Минских соглашений. Его слова приводит «РИА Новости».

В конце июня Порошенко заявлял, что предложение о введении в Донбасс миссии ООН — «это и путь к миру, и тест на подлинность намерений Кремля. Если Москва хочет мира, то вот для них шанс продемонстрировать это всему миру».

Идею ввести контингент ООН для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ в сентябре 2017 года выступил президент России Владимир Путин. Власти Украины выступили против этого плана, настаивая на размещении миротворцев на всей территории региона вплоть до границы с Россией.

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