Порошенко уповает на миротворческую миссию ООН для возвращения Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко уповает на миротворческую миссию ООН, как на единственный вариант восстановления суверенитета Украины в Донбассе. Об этом он заявил в своем Facebook, в воскресенье, 11 марта,

«Буду делать все возможное, чтобы как можно быстрее ввести миротворческую миссию ООН на оккупированном Донбассе», – цитирует его «Интерфакс».

7 марта в Генштабе ВСУ заявили, что Порошенко готовится отдать приказ о начале новой операции в Донбассе. Военная операция будет проводиться параллельно с антитеррористической.

Глава ДНР Александр Захарченко еще месяц назад заявлял, что знает о планах Киева. По его словам, в Донбассе готовы отразить удар.