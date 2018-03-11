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Порошенко уповает на миротворческую миссию ООН для возвращения Донбасса

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Президент Украины Петр Порошенко уповает на миротворческую миссию ООН, как на единственный вариант восстановления суверенитета Украины в Донбассе. Об этом он заявил в своем Facebook, в воскресенье, 11 марта,

«Буду делать все возможное, чтобы как можно быстрее ввести миротворческую миссию ООН на оккупированном Донбассе», – цитирует его «Интерфакс».

7 марта в Генштабе ВСУ заявили, что Порошенко готовится отдать приказ о начале новой операции в Донбассе. Военная операция будет проводиться параллельно с антитеррористической.

Глава ДНР Александр Захарченко еще месяц назад заявлял, что знает о планах Киева. По его словам, в Донбассе готовы отразить удар.

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