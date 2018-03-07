Украина скоро может начать наступление в Донбассе

В Генштабе ВСУ заявили, что президент Украины Петр Порошенко готовится отдать приказ о начале новой операции в Донбассе. Военная операция будет проводиться параллельно с антитеррористической.

Глава ДНР Александр Захарченко еще месяц назад заявлял, что знает о планах Киева. По его словам, в Донбассе готовы отразить удар.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.