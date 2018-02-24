Закон о реинтеграции Донбасса вступил в силу на Украине

На Украине официально вступил в силу закон о реинтеграции Донбасса. Ранее его одобрила рада, а 20 февраля подписал президент страны Петр Порошенко. Нововведения позволяют главе Украины использовать армию в мирное время. Ряд СМИ, в том числе зарубежных, назвали закон попыткой «обезлюдить» юго-восток.

Сегодня официальное заявление опубликовал МИД России.

«Ни о каком прямом диалоге с властями непризнанных республик, деэскалации противостояния и поиске путей мирного урегулирования речи не идет. Напротив, документ создает условия для насильственного захвата неконтролируемых Киевом территорий Донецкой и Луганской областей», — говорится на сайте дипведомства.

Ранее Сергей Лавров призвал коллег из ЕС обратить внимание на закон о реинтеграции.