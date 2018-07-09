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Прилепин объявил об уходе из батальона ДНР

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Фото: Global Look Press/Nikolay Titov
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Писатель Захар Прилепин объявил об уходе с поста заместителя командира батальона армии самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР).

«В большой России у меня за два года донбасской службы накопилась уйма зависших и нерешаемых дел, в этом июле я ухожу с поста заместителя командира батальона», — приводит его слова «Свободная пресса».

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В качестве причины своего ухода Прилепин упомянул и переход батальона в ведомство ракетных войск, что не является его спецификой. 

В то же время писатель считает, что наступления ни со стороны ополченцев Донбасса, ни со стороны Киева не будет, а «основная схватка пройдет под ковром в момент выборов украинского президента». 

При этом Прилепин пообещал остаться советником главы ДНР, куратором своего батальона, соведущим программы «Донецкий формат» и руководителем гуманитарного фонда помощи жителям Донбасса.

Батальон ДНР существует с октября 2016 года. Прилепин намекнул, что за это время бойцам удалось потрепать нервы украинским силовикам и добровольцам. Статистику он приводить не стал, предположив, что рано или поздно ВСУ сами раскроют ее.

Власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) в апреле 2014 года после госпереворота на Украине. В конце апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко объявил о смене формата так называемой антитеррористической операции на операцию объединенных сил в Донбассе. Предполагается, что эта мера приведет к усилению роли украинских силовиков в урегулировании ситуации.

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