Около ста новорожденных в Приангарье назвали в честь Артема Дзюбы

В Иркутской области с 1 июня 2018 года появились на свет 3,2 тыс. детей. Большинство из них — мальчики.

Самое популярное имя для них — Артем. Оно установило своеобразный рекорд во время ЧМ-2018. В этот период именем Артем назвали 100 мальчиков Приангарья. Специалисты связывают это с успехом российской сборной на мундиале и популярностью нападающего Артема Дзюбы.

Как сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу загса Иркутской области, имя вратаря сборной Игоря Акинфеева получило гораздо меньшее распространение. За месяц зарегистрировано лишь 10 Игорей.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что футболисты Артем Дзюба и Игорь Акинфеев стали самыми упоминаемыми людьми в соцсети «Одноклассники» с начала ЧМ-2018. Также часто упоминается и главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.