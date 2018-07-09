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Акинфеев и Дзюба стали самыми популярными героями в «Одноклассниках»

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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С начала ЧМ-2018 самыми упоминаемыми людьми в соцсети «Одноклассники» стали футболисты Игорь Акинфеев и Артем Дзюба, а также главный тренер российской сборной Станислав Черчесов. Об этом сообщила пресс-служба соцсети.

Акинфеев признался в нелюбви к интернет-мемам

После матча 1/8 финала, в котором российская сборная победила испанцев (1:1, 4:3 по пенальти), количество упоминаний Акинфеева, отразившего два пенальти, резко выросло, он стал лидером по этому параметру среди игроков команды. После матча с Хорватией (2:2, 3:4 по пенальти в пользу Хорватии), где он тоже отражал пенальти, он также вошел в топ популярных футболистов. В итоге вратарь получил в общей сложности 10 тыс. упоминаний и занял первое место.

Дзюба был самым обсуждаемым игроком до начала чемпионата и по итогам игры с Хорватией. Пользователи упомянули его более 7 тыс. раз.

Черчесов стабильно входил в пятерку самых упоминаемых фигур сборной, но его не всегда упоминали в позитивном контексте, отмечает пресс-служба. На первое место он впервые вышел в день поражения от Уругвая (3:0). Однако в дальнейшем с его именем стали ассоциировать удачную игру сборной.

6 июля пресс-служба правительства Архангельской области заявила, что найденный в регионе уникальный алмаз в виде футбольного мяча назовут в честь Акинфеева. С такой инициативой выступил губернатор области Игорь Орлов.

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