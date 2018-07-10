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Туск надеется на отказ Лондона от Brexit после отставки министров

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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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Глава Евросовета Дональд Туск выразил надежду на отказ Великобритании от выхода из ЕС на фоне отставок британских министров — сторонников жесткого Brexit.

«Политики приходят и уходят, но созданные ими проблемы остаются. Я могу только сожалеть о том, что идея Brexit не ушла вместе с Дэвисом и Джонсоном. Хотя... кто знает?» — написал Туск в своем Twitter-аккаунте.

Ранее пост главы МИДа Великобритании покинул Борис Джонсон, министр по делам Brexit Дэвид Дэвис также сложил свои полномочия. Причиной отставок стало несогласие Джонсона и Дэвиса с намерением властей смягчить процедуру выхода из ЕС и сохранить отношения с европейскими странами. Как позже призналась премьер-министр Тереза Мэй, отставки ее «несколько удивили».

Джонсон и Дэвис являются сторонниками жесткого выхода из ЕС. По мнению экс-главы МИДа Великобритании, королевство «движется к статусу колонии», а поведение властей на переговорах по Brexit ведет к потере возможностей, на которые надеялся народ. Преемники министров уже назначены.

Великобритания выйдет из состава Евросоюза 29 марта 2019 года. Затем наступит переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.  

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