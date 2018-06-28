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Поэта Дементьева похоронят на Кунцевском кладбище

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Фото: РИА Новости/Антон Белицкий
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Поэта Андрея Дементьева похоронят на московском Кунцевском кладбище. Об этом сообщили в столичном ГБУ «Ритуал».

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Представитель «Ритуала» рассказал ТАСС, что похороны состоятся 29 июня.

В день смерти поэта его вдова Анна Пугач сказала, что церемония прощания состоится в зале имени Чайковского, но место погребения еще не определено — Москва или Тверь.

Дементьев скончался 26 июня. По словам Пугач, причиной смерти, вероятно, стала инфекция. 20 июля ему должно было исполниться 90 лет, и вдова рассказала, что он активно готовился к празднованию юбилея на своей малой родине, в Твери.

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