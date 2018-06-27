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Названы дата и место прощания с поэтом Андреем Дементьевым

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Прощание с поэтом Андреем Дементьевым состоится 29 июня в Концертном зале имени Чайковского в Москве. Об этом сообщила его вдова Анна Пугач.

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«Похоронят Андрея Дмитриевича в Москве или в Твери. Мы сейчас с семьей решаем этот вопрос», — приводит слова вдовы поэта «РИА Новости». 

Андрей Дементьев скончался 26 июня. По словам его вдовы, наиболее вероятной причиной его смерти стала инфекция. Супруга рассказала, что последние дни поэт чувствовал сильную слабость, однако он активно готовился к празднованию 90-летия, которое собирался отметить 20 июля в Твери. Пугач сообщила, что незадолго до кончины он успел собрать издание своих произведений.

Народный артист России поэт Илья Резник назвал Андрея Дементьева последним классиком. Он отметил, что знаменитые композиции на стихи поэта «Алешенька», «Лебединая верность» и «Отчий дом» являются песнями, которые останутся в сокровищнице на долгие десятилетия.

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