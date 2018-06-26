Всенародно любимый поэт

В Москве во вторник, 26 июня, скончался Андрей Дементьев — один из известнейших советских и российских поэтов, автор популярных песен и бывший главный редактор культового журнала «Юность». Информацию о его смерти журналистам уже подтвердила вдова поэта Анна Пугач. Почти через месяц ему должно было исполниться 90 лет. Каким был Андрей Дементьев, стихами и текстами которого восхищались миллионы людей по всему миру — в материале портала iz.ru.

Музыкальный дом

Андрей Дементьев родился в Твери (тогда — Калинине) 16 июля 1928 года, в семье скромного крестьянина. Родители Андрея жили прямо в городе, в маленьком деревянном доме. А напротив, вспоминал поэт, находилось военное училище, в котором как-то выступал 18-летний Лемешев — его будущий кумир.

Несмотря на простое происхождение, родители Дементьева отличались музыкальностью. Его мать, не имея даже начального образования, выступала в любительской опере, а дед, работавший простым грузчиком, обладал, по словам поэта, баритональным тенором.

a Андрей Дементьев у памятника Александру Пушкину на Тверском бульваре Фото: ТАСС/Игорь Зотин и Борис Кавашкин

«Помню, ещё в довоенные годы почти каждый вечер к нам приходили гости. А я, совсем ещё маленький тогда, садился на диван и слушал, как поют русские народные песни, романсы на два голоса дедушка и мама. У нас были патефон - роскошь по тем временам - и гора пластинок. Мне доверяли их ставить», — рассказывал поэт в интервью изданию «Аргументы и факты» в 2013 году.

Все изменилось в конце 1930-х годов — тогда его отец был арестован по 58-й статье (антисоветская деятельность) и отправлен в лагеря. То же самое случилось и с дедом. А затем началась Великая Отечественная война…

Самое важное звание

Отец Андрея Дементьева пережил лагеря и вернулся к семье. Однако Дементьев, к тому моменту уже выпускник, понимал, что после ареста отца далеко не везде его примут с распростертыми объятиями. За несколько лет он сменил несколько институтов — попробовал податься в военно-медицинский, но не приняли. Поступил в престижный институт международных отношений — пришлось отчислиться (впрочем, по другой версии, поэт отчислился сам, не дожидаясь проблем). Пока, наконец, в 1949 году не поступил в Литературный институт имени Горького.

К этому моменту, правда, уже состоялся его взрослый литературный дебют — еще в 1948 году в калининской газете «Пролетарская правда» было опубликовано его первое стихотворение «Студенту».

a1 Андрей Дементьев дает автографы после выступления на вечере поэзии в концертном зале им. П. И. Чайковского Фото: ТАСС/Владимир Савостьянов

За этим последовало еще множество стихов — большинство из них, как и самые первые, были проникнуты трепетной нежностью к родной земле (для Дементьева — к Тверской земле, однако каждый читатель мог увидеть в его образах родные для себя места), горьковатой иронией, состраданием к людям. И, главное, любовью.

«Самое важное из моих званий – это звание «всенародно любимый поэт». Я очень дорожу искренностью, с которой люди делятся со мной своими чувствами. При этом звездой я себя не чувствую совершенно: - то, что меня читают я не воспринимаю, как популярность; это просто доброе отношение людей к тому, что я делаю», — говорил Андрей Дементьев на презентации одного из своих сборников.

Впрочем, даже те, кто поэзией вовсе не интересовался, были хорошо знакомы с его творчеством. Стихотворени Дементьева легко ложились на музыку — так он стал автором почти сотни главных советских хитов, которые исполняли популярнейшие артисты. В том числе, песни «Друзья», написанной для Полада Бюль-Бюль Оглы, песен «Лебединая верность», которую пела София Ротару, и «Яблоки на снегу», созданной для Михаила Муромова.

Поэт и публицист

К середине 1960-х годов Андрей Дементьев был уже вполне известным поэтом, преуспевающим автором популярных песен. В то же время, еще в начале 1950-х он начал работать журналистом: после окончания Литинститута Андрей Дементьев вернулся в Калинин, где стал сотрудником местной газеты.

Сначала поэт отвечал за освещение областного сельского хозяйства, потом перешел на общественную тематику, а перебравшись в Москву в 1967 году, от журналистики не отказался. В 1972-м он пришел в культовый литературный журнал «Юность», став заместителем возглавлявшего тогда журнал писателя Бориса Полевого. А в 1981 году, после ухода Полевого, Андрей Дементьев стал главным редактором «Юности».

a3 Антивоенная акция «Волна мира». Митинг общественности у спорткомплекса «Олимпийский» Фото: РИА Новости/Владимир Родионов

Эту должность он занимал до 1992 года, сумев за это время не только увеличить тираж журнала почти до 3 млн экземпляров, но и принять участие в издании сразу нескольких сборников поэтов-шестидесятников. В том числе, Беллы Ахмадулиной, Булата Окуджавы, Евгения Евтушенко.

Одновременно он вел несколько программ на советском телевидении: «Клуб молодоженов», «Семейный канал», «Добрый вечер, Москва». В 1990-е возглавлял бюро российского телевидения на Ближнем Востоке (правда, был отозван, по одной из версий, из-за серии острых материалов, вышедших на родине), а затем вел собственную авторскую передачу на «Радио России».

«Через грусть мы становимся лучше»

Всего у поэта вышло около 50 книг, многие из них были переведены английский, французский, немецкий, итальянский, венгерский, румынский и даже хинди. Общий тираж их переизданий в России составил около 300 тыс. экземпляров.

Согласно официальному сайту поэта, его сборники «Лирика», «Нет женщин нелюбимых», «Виражи времени», «Избранное», «Я живу открыто», «У судьбы моей на краю» выдержали несколько переизданий, а их общий тираж превысил 300 тыс. экземпляров. В 2009 году он написал документальную книгу «Ни о чем не жалейте вдогонку», в которой, в том числе, рассказал и о своей работе в журнале «Юность».

«Жизнь складывается из событий, которые происходят сегодня – а завтра они продолжаются. В моей книге мемуаров не только воспоминания – есть там, например, глава, в которой я прошу прощения – у тех, с кем я не успел пообщаться, кому не успел что-то сказать, от кого не успел что-то услышать. Потому что, пусть через грусть, но мы становимся лучше, когда понимаем: чего-то не успели. Значит – надо успеть!», — рассказывал поэт, представляя книгу.

a3 Поэт Андрей Дементьев выступает на слете благотворительной программы «Поезд надежды» в Подмосковье Фото: РИА Новости/Владимир Песня

В 2013 году при участии поэта в Твери был открыт первый в России Дом поэзии, концепция которого была придумана по аналогии с уже существующими Домами музыки или культуры. Во дворе этого здания по его инициативе в 2016-м был установлен памятник знаменитым поэтам-шестидесятникам.

Там же, в Твери, как сообщили журналистам близкие, Андрей Дементьев планировал отмечать свое 90-летие — юбилей должен был состояться 20 июля. Однако 10 июня СМИ сообщили об экстренной госпитализации Дементьева из-за проблем с работой внутренних органов.

«Он только 3 июня выступал на фестивале «Красная площадь», общался с читателями. Три часа к нему люди стояли, чтобы подписать книгу», — сообщила Пугач журналистам «РИА Новости».

Спустя пять дней его выписали. Как позднее рассказала его супруга, поэт по-прежнему чувствовал слабость, но продолжал работать. По ее словам, незадолго до смерти Андрей Дементьев успел собрать издание своих произведений, а его последним желанием было, чтобы похороны прошли в Москве или в Твери.

Андрей Дементьев — лауреат многочисленных советских и российских государственных наград. В их числе — звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, орден за Заслуги перед Отечеством и орден Почета.