Лещенко назвал Дементьева великим гуманитарием

Андрей Дементьев осветил темные дни для народа России. Таким образов певец Лев Лещенко высказался о творчестве ушедшего из жизни поэта.

«Очень скорблю по нему. Это был великий гуманитарий, он открыл для читателей молодых поэтов и писателей. Был глотком свободы, осветил наше черно-белое время. Светлая ему память», — приводит телеканал «360» слова Лещенко.

Андрей Дементьев умер в Москве 26 июня в возрасте 89 лет. По словам супруги поэта, он был доставлен в Первую градскую больницу в связи с простудой. Вероятной причиной смерти стала инфекция.

Андрей Дементьев был главным редактором журнала «Юность» с 1981 по 1992 год, а также являлся почетным членом Российской академии художеств. Он был автором текстов таких песен, как «Лебединая верность», «Аленушка», «Отчий дом», «Баллада о матери» и многих других. Также при участии Дементьева были опубликованы книги и сборники Евгения Евтушенко, Булата Окуджавы, Беллы Ахмадулиной, Андрея Вознесенского и других советских поэтов.