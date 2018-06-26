Прямой эфир

Лещенко назвал Дементьева великим гуманитарием

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Андрей Дементьев осветил темные дни для народа России. Таким образов певец Лев Лещенко высказался о творчестве ушедшего из жизни поэта.

«Очень скорблю по нему. Это был великий гуманитарий, он открыл для читателей молодых поэтов и писателей. Был глотком свободы, осветил наше черно-белое время. Светлая ему память», — приводит телеканал «360» слова Лещенко.

Андрей Дементьев умер в Москве 26 июня в возрасте 89 лет. По словам супруги поэта, он был доставлен в Первую градскую больницу в связи с простудой. Вероятной причиной смерти стала инфекция.

Андрей Дементьев был главным редактором журнала «Юность» с 1981 по 1992 год, а также являлся почетным членом Российской академии художеств. Он был автором текстов таких песен, как «Лебединая верность», «Аленушка», «Отчий дом», «Баллада о матери» и многих других. Также при участии Дементьева были опубликованы книги и сборники Евгения Евтушенко, Булата Окуджавы, Беллы Ахмадулиной, Андрея Вознесенского и других советских поэтов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рубальская назвала умершего Дементьева удивительным человеком
Умер поэт Наум Коржавин

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017