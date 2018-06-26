Путин выразил соболезнования родным и близким поэта Дементьева

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося 26 июня поэта Андрея Дементьева, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент Путин направил телеграмму соболезнования родным и близким поэта, которого так любят в России», — сообщил представитель Кремля.

Поэт скончался в Москве на 90-м году жизни. Его супруга Анна Пугач наиболее вероятной причиной смерти назвала инфекцию, попросив журналистов «не копаться в мелочах».

С 10 июня по 21 июня Дементьев находился в одной из столичных больниц после экстренной госпитализации. Затем его выписали из-за улучшения состояния. Поэт активно готовился к празднованию юбилея, который должен был отметить 20 июля в Твери.

Дементьев является автором более 50 книг стихов и остается одним из известнейших советских поэтов второй половины XX века. Среди самых известных его стихотворений — «Не смейте забывать учителей», «Не обижайтесь на детей», «Никогда ни о чем не жалейте вдогонку» и многие другие.

Его стихи легли в основу песен «Яблоки на снегу», «Натали», «А мне не надо от тебя», «Мы навек любовью ранены».