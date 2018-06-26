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Рубальская назвала умершего Дементьева удивительным человеком

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Фото: РИА Новости/Валерий Левитин
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Поэтесса Лариса Рубальская назвала умершего 26 июня поэта Андрея Дементьева удивительным человеком. По ее словам, его смерть — это «очень больно».

«Знаете, мы живем на свете и уже привыкли к тяжелым таким сообщениям. Но почему-то очень больно и горько», — сказала она телеканалу РЕН ТВ.

«Кроме этого, что он замечательный поэт, он удивительный и замечательный человек. Человек-человек, человек-поэт, человек-мужчина», — добавила Рубальская.

Композитор Раймонд Паулс, написавший несколько песен на слова Дементьева, сказал РЕН ТВ: «Я его помню как всегда очень интеллигентного, всегда с хорошей прической, хотя об этом сегодня, конечно, не надо говорить. Я могу только соболезновать его родным».

Дементьев скончался на 90-м году жизни. В июне он проходил лечение в больнице. По словам его жены Анны Пугач, 21 июня он выписался и готовился к празднованию в июле своего юбилея в Твери.

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