Илья Резник назвал последним классиком скончавшегося поэта Андрея Дементьева

Народный артист России поэт Илья Резник назвал скончавшегося поэта Андрея Дементьева последним классиком.

«Думаю, что это последний классик наш, огромная потеря. Потому что искренний, большой российский поэт покинул нас и очень грустно смотреть вокруг сейчас», — цитирует телеканал «Звезда» Резника.

Знаменитые композиции на стихи Дементьева «Алешенька», «Лебединная верность» и «Отчий дом» являются песнями, которые останутся в сокровищнице на долгие десятилетия, подчеркнул он.

Андрей Дементьев родился в 1928 году в Твери. Песни на стихи поэта исполняли Людмила Зыкина, Вадим Муллерман, София Ротару и другие. Дементьев являлся лауреатом Госпремии СССР.

Дементьев умер во вторник, 26 июня, в возрасте 89 лет. Жена поэта Анна Пугач считает, что наиболее вероятной причиной летального исхода стала инфекция. В последнее время поэт активно готовился к празднованию юбилея, который он собирался отметить 20 июля в Твери.

По словам супруги Дементьева, его последним желанием было, чтобы похороны прошли в Москве или Твери.

Дементьев — автор более 50 сборников стихов. Он остается одним из самых знаменитых советских поэтов второй половины XX века. Среди известнейших его стихотворений — «Не обижайтесь на детей», «Не смейте забывать учителей», «Никогда ни о чем не жалейте вдогонку» и другие.