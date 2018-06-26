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Илья Резник назвал последним классиком скончавшегося поэта Андрея Дементьева

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Народный артист России поэт Илья Резник назвал скончавшегося поэта Андрея Дементьева последним классиком.

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«Думаю, что это последний классик наш, огромная потеря. Потому что искренний, большой российский поэт покинул нас и очень грустно смотреть вокруг сейчас», — цитирует телеканал «Звезда» Резника.

Знаменитые композиции на стихи Дементьева «Алешенька», «Лебединная верность» и «Отчий дом» являются песнями, которые останутся в сокровищнице на долгие десятилетия, подчеркнул он.

Андрей Дементьев родился в 1928 году в Твери. Песни на стихи поэта исполняли Людмила Зыкина, Вадим Муллерман, София Ротару и другие. Дементьев являлся лауреатом Госпремии СССР.

Дементьев умер во вторник, 26 июня, в возрасте 89 лет. Жена поэта Анна Пугач считает, что наиболее вероятной причиной летального исхода стала инфекция. В последнее время поэт активно готовился к празднованию юбилея, который он собирался отметить 20 июля в Твери.

По словам супруги Дементьева, его последним желанием было, чтобы похороны прошли в Москве или Твери.

Дементьев — автор более 50 сборников стихов. Он остается одним из самых знаменитых советских поэтов второй половины XX века. Среди известнейших его стихотворений — «Не обижайтесь на детей», «Не смейте забывать учителей», «Никогда ни о чем не жалейте вдогонку» и другие.

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